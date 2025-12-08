Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Представитель АП: Надежные партнеры смогут платить таможенные пошлины частями

    Бизнес
    • 08 декабря, 2025
    • 10:56
    Представитель АП: Надежные партнеры смогут платить таможенные пошлины частями

    В Азербайджане надежные партнеры смогут платить таможенные пошлины частями.

    Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов на форуме "Таможня-бизнес 2025: Диалог и доверие" в Баку.

    "В рамках таможенных реформ хотел бы особо подчеркнуть значение концепции "Надежный партнер", утвержденной главой государства несколько дней назад. Эта концепция направлена на совершенствование управления сотрудничеством таможня-бизнес, адаптацию внешнеэкономической деятельности к новым требованиям международных торговых цепочек поставок и упрощение торговых процедур. Документ обеспечит защиту интересов предпринимательских субъектов, увеличение доходных сфер и модернизацию таможенных услуг. В рамках концепции бизнес-субъектам предоставляются более гибкие механизмы экспорта, поддерживается продвижение бренда Made in Azerbaijan на международных торговых платформах, а национальные перевозчики становятся надежными партнерами для глобальных компаний", - подчеркнул он.

    По словам представителя АП, модель "Надежный партнер" применяется к экономическим субъектам, которые соблюдают требования нормативно-правовых актов и эффективно используют предоставленные государством возможности.

    "Это укрепляет доверие в бизнесе и стимулирует развитие института самооценки. В рамках концепции надежным партнерам будет обеспечена возможность оплаты таможенных платежей частями, разработка программ поддержки, формирование специалистов и проведение просветительских мероприятий", - пояснил Мовсумов.

    "Применение этой концепции повысит конкурентоспособность азербайджанского бизнеса, расширит экспортные возможности и укрепит позицию нашей страны как надежного партнера в международной торговой цепи. Я надеюсь, что в рамках этого форума будет предоставлена подробная информация о концепции "Надежный партнер" и разъяснены возможности, которые она создает для бизнеса", - подчеркнул он.

    Шахмар Мовсумов "таможня-бизнес" таможенные пошлины рассрочка
    PA rəsmisi: "Etibarlı tərəfdaşlar gömrük haqqını hissə-hissə ödəyə biləcək"
    PA official: Reliable partners will be able to pay customs duty in installments
    Elvis

    Последние новости

    11:48
    Фото

    Министр иностранных дел Ирана в Баку почтил память шехидов

    Внешняя политика
    11:48

    YAŞAT выделил 37,9 млн манатов на медицинскую и психологическую помощь

    Социальная защита
    11:47

    ГНФАР полностью выполнил бюджетный план по трансфертам за 11 месяцев

    Финансы
    11:44

    Казначейские органы Азербайджана исполнили более 1,4 млн платежных поручений за 11 месяцев

    Финансы
    11:43

    Доходы госбюджета Азербайджана от аренды госимущества увеличились на 21,3%

    Финансы
    11:40

    Профицит госбюджета Азербайджана вырос на 39,5%

    Финансы
    11:38

    Президент Азербайджана наградил Тофига Бакиханова орденом "Эмек" 1-й степени

    Kультурная политика
    11:36

    "YAŞAT" по сей день оказал поддержку 120 детям шехидов, родившимся после Отечественной войны

    Внутренняя политика
    11:32

    Поступления в бюджет от платных услуг в Азербайджане за 11 месяцев превысили 592 млн манатов

    Финансы
    Лента новостей