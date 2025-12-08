Представитель АП: Надежные партнеры смогут платить таможенные пошлины частями

В Азербайджане надежные партнеры смогут платить таможенные пошлины частями.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов на форуме "Таможня-бизнес 2025: Диалог и доверие" в Баку.

"В рамках таможенных реформ хотел бы особо подчеркнуть значение концепции "Надежный партнер", утвержденной главой государства несколько дней назад. Эта концепция направлена на совершенствование управления сотрудничеством таможня-бизнес, адаптацию внешнеэкономической деятельности к новым требованиям международных торговых цепочек поставок и упрощение торговых процедур. Документ обеспечит защиту интересов предпринимательских субъектов, увеличение доходных сфер и модернизацию таможенных услуг. В рамках концепции бизнес-субъектам предоставляются более гибкие механизмы экспорта, поддерживается продвижение бренда Made in Azerbaijan на международных торговых платформах, а национальные перевозчики становятся надежными партнерами для глобальных компаний", - подчеркнул он.

По словам представителя АП, модель "Надежный партнер" применяется к экономическим субъектам, которые соблюдают требования нормативно-правовых актов и эффективно используют предоставленные государством возможности.

"Это укрепляет доверие в бизнесе и стимулирует развитие института самооценки. В рамках концепции надежным партнерам будет обеспечена возможность оплаты таможенных платежей частями, разработка программ поддержки, формирование специалистов и проведение просветительских мероприятий", - пояснил Мовсумов.

"Применение этой концепции повысит конкурентоспособность азербайджанского бизнеса, расширит экспортные возможности и укрепит позицию нашей страны как надежного партнера в международной торговой цепи. Я надеюсь, что в рамках этого форума будет предоставлена подробная информация о концепции "Надежный партнер" и разъяснены возможности, которые она создает для бизнеса", - подчеркнул он.