    В Казахстане раскрыли схему трансграничных переводов на сумму более чем $1 млрд

    В регионе
    • 08 декабря, 2025
    • 10:53
    В Казахстане раскрыли схему трансграничных переводов на сумму более чем $1 млрд

    В Казахстане пресекли масштабную преступную схему, в которую были вовлечены более 20 платежных организаций, отдельные должностные лица банков второго уровня и международная сеть участников.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ).

    "Принятыми мерами вскрыта масштабная схема трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн‑казино. Для реализации схемы владельцы финтех‑сервисов использовали "серые" POS‑терминалы и Terminal ID, приобретенные на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами. На сегодняшний день установленный объем нелегальных операций превышает 600 млрд тенге (почти $1,2 млрд)", - сказано в сообщении.

    Также ликвидирован сall-центр техподдержки четырех онлайн-казино. В его работе участвовали 120 человек из Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама. Организаторы создали партнерскую программу для приема и вывода денег с оборотом более $200 млн.

    Проведено свыше 70 обысков, изъяты доказательства. Девять фигурантов взяты под стражу, еще восьми подозреваемым, включая иностранцев, готовят материалы для объявления в международный розыск.

    Казахстан онлайн-казино уголовное дело международный розыск
    Лента новостей