    Sadır Japarov: Vaşinqton bəyannaməsi Cənubi Qafqazda sabitliyin təmini istiqamətində mühüm addım idi

    Xarici siyasət
    • 07 oktyabr, 2025
    • 13:42
    Sadır Japarov: Vaşinqton bəyannaməsi Cənubi Qafqazda sabitliyin təmini istiqamətində mühüm addım idi

    Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan arasında imzalanan Birgə Bəyannamə Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin, sabitliyin təmin olunması istiqamətində mühüm addım idi.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov oktyabrın 7-də Qəbələdə keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə görüşündə çıxışı zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, TDT Təhlükəsizlik Şurasının toplantısı Qırğızıstanda yüksək səviyyədə təşkil olundu:

    "Türk dünyasının qarşılaşacağı hadisələrə dərhal reaksiya veriləcəyi mexanizmlər üzərində çalışılır".

    Qırğızıstan Prezidenti vurğulayıb ki, regional və qlobal təhlükəsizlik məsələsində Əfqanıstandakı vəziyyətə də xüsusi diqqət yetirilməlidir:

    "Əfqanıstandakı məsələlərlə bağlı heç vaxt kənarda qalmamışıq, yaxın dövrdə də humanitar yardım göstərmişik. Eyni zamanda, Qəzzadakı vəziyyət də narahatlıq doğurur. Beynəlxalq hüququn tələblərinə uyğun şəkildə məsələnin həll olunacağına ümid edirik".

