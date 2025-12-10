AMADA rəsmisi dünya konfransında Azərbaycanın təmiz idman sahəsindəki nailiyyətlərindən danışıb
- 10 dekabr, 2025
- 14:10
Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyinin (AMADA) icraçı direktoru Təhminə Tağı-zadə dünya konfransında Azərbaycanın təmiz idman sahəsindəki nailiyyətlərindən danışıb.
Bu barədə "Report"a AMADA-dan məlumat verilib.
Koreyanın Busan şəhərində Ümumdünya Antidopinq Agentliyinin (WADA) İdmanda dopinqlə mübarizə üzrə dünya konfransı baş tutub. Tədbirdə T.Tağı-zadə və AMADA-nın Nəticələrin emalı və təhqiqat şöbəsinin müdiri Nicat Əmiraslanlı iştirak ediblər.
191 ölkədən 2 minədək iştirakçının qatıldığı konfrans idman hərəkatının, hökumətlərin, milli və regional antidopinq təşkilatlarının və laboratoriyaların nümayəndələrini, həmçinin tədqiqatçıları bir araya toplayıb. İştirakçılar 2019-cu ildə Polşanın Katovitse şəhərində keçirilən dünya konfransından sonra əldə edilmiş tərəqqi və gücləndirilmiş qlobal antidopinq proqramının irəliləməsini qiymətləndiriblər.
Konfransda "Yeni Ümumdünya Antidopinq Məcəlləsi və Beynəlxalq Standartların tətbiqinə dəstək" adlı plenar sessiyada çıxış edən T.Tağı-zadə gələn il ölkəmizdə keçiriləcək WADA-nın Avropa üzrə ilk Regional Simpoziumunun əhəmiyyətini vurğulayaraq Azərbaycanın təmiz idman sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlərdən, paytaxt Bakının mötəbər idman yarışlarına yüksək səviyyədə ev sahibliyi etməsindən danışıb. İştirakçıları Bakıda keçiriləcək Regional Simpoziuma dəvət edən T.Tağı-zadə tədbirin beynəlxalq antidopinq sistemində əməkdaşlığın gücləndirilməsi, təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsi və yeni tənzimləmələrin daha effektiv tətbiqi baxımından mühüm platforma rolunu oynayacağını bildirib. O, həmçinin qeyd edib ki, Simpozium müvafiq qurumlar arasında qarşılıqlı etimadı artıracaq, region ölkələrinin dopinqlə mübarizə potensialının inkişafına töhfə verəcək və qlobal antidopinq ekosistemində Azərbaycanın fəal tərəfdaş kimi mövqeyini daha da möhkəmləndirəcək.
Konfrans 2027-ci il Ümumdünya Antidopinq Məcəlləsinin və Beynəlxalq Standartların WADA-nın idarəetmə orqanları olan Təsisçilər Şurası və İcraiyyə Komitəsi tərəfindən təsdiqlənməsi ilə yekunlaşıb. Təmiz idmanın vacibliyini vurğulayan və antidopinqlə bağlı bütün maraqlı tərəfləri effektiv əməkdaşlığa və idmançıları dəstəkləməyə çağıran "Busan bəyannaməsi" də qəbul edilib.
Yeni qaydalar Qadağan edilmiş maddələrin siyahısını, Terapevtik istifadə üçün istisnaları, dopinq nəzarəti prosedurlarını, nəticələrin emalını və məlumatların qorunması kimi sahələri əhatə edəcək. Yeni Ümumdünya Antidopinq Məcəlləsi 2027-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək və 2033-cü ilədək qüvvədə olacaq.