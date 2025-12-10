"Tağıyev: Neft" bədii filmi ABŞ-də təqdim edilib
- 10 dekabr, 2025
- 13:56
Bakı Media Mərkəzinin istehsalı olan "Tağıyev: Neft" bədii filminin ABŞ-nin kino sənayesinin mərkəzi - Hollivudun yerləşdiyi Los-Anceles şəhərində təqdimatı keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, film şəhərin kino mütəxəssislərinin toplaşdığı tanınmış məkanlarından biri olan "Ross House"da Hollivudun film sənayesi nümayəndələri üçün nümayiş etdirilib.
Bildirilib ki, 100-dən çox qonağın iştirak etdiyi tədbirdə nümayişdən sonra filmin rejissoru Zaur Qasımlı ilə sual-cavab sessiyası təşkil olunub.
Xatırladaq ki, "Tağıyev: Neft" filmi 98-ci Kino Sənəti və Elmləri Akademiyasının ("Oscar") mükafatlarına "Ən yaxşı beynəlxalq bədii film" kateqoriyasında Azərbaycandan rəsmi namizəd seçilib. Akademiya bu kateqoriya üzrə qısa siyahını 2025-ci il dekabrın 16-da, əsas nominasiyaları isə 2026-cı il yanvarın 15-də elan edəcək. Mükafatlandırma mərasimi isə 2026-cı il martın 15-də Los-Anceles şəhərində baş tutacaq.
Film Heydər Əliyev Fondu, Mədəniyyət Nazirliyi və Kino Agentliyinin (ARKA) dəstəyi ilə Bakı Media Mərkəzi tərəfindən istehsal olunub. Filmin baş prodüseri Arzu Əliyeva, prodüseri Orman Əliyev, rejissoru Zaur Qasımlı, ssenari müəllifləri İsmayıl İman, Asif İsgəndərli və Zaur Qasımlı, operatoru Vladimir Artemyev, rəssamı Səbuhi Atababayev, geyim rəssamı Vüsal Rəhim və bəstəkarı Etibar Əsədlidir.
Filmdəki tarixi obrazları Xalq artistləri Pərviz Məmmədrzayev (Tağıyev), Qurban İsmayılov, Əməkdar artistlər Rasim Cəfər, Elşən Rüstəmov və Natəvan Hacıyeva daxil olmaqla, peşəkar aktyor heyəti canlandırıb.