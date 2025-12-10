Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В США состоялась презентация художественного фильма "Тагиев: Нефть"

    Культура
    • 10 декабря, 2025
    • 14:53
    В США состоялась презентация художественного фильма Тагиев: Нефть

    В Лос-Анджелесе состоялась презентация художественного фильма "Тагиев: Нефть", созданного Бакинским медиа центром.

    Как сообщает Report, фильм был показан представителям голливудской киноиндустрии в Ross House, одном из известных мест встречи кинопрофессионалов города.

    Отмечается, что на мероприятии, которое посетили более 100 гостей, после показа была организована сессия вопросов и ответов с режиссером фильма Зауром Гасымлы.

    Напомним, что фильм "Тагиев: Нефть" был официально выбран в качестве кандидата от Азербайджана в категории "Лучший международный художественный фильм" на 98-й премии Академии кинематографических искусств и наук ("Оскар"). Академия объявит короткий список в этой категории 16 декабря 2025 года, а основные номинации - 15 января 2026 года. Церемония награждения состоится 15 марта 2026 года в Лос-Анджелесе.

    Фильм был произведен Бакинским медиа центром при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и Киноагентства (ARKA). Генеральный продюсер картины – Арзу Алиева, продюсер – Орман Алиев, режиссер – Заур Гасымлы, авторы сценария – Исмаил Иман, Асиф Искендерли и Заур Гасымлы, оператор – Владимир Артемьев, художник – Сабухи Атабабаев, художник по костюмам – Вюсал Рагим, композитор – Этибар Асадли.

    Исторических персонажей в фильме воплотили народные артисты Пярвиз Мамедрзаев (Тагиев) и Гурбан Исмаилов, заслуженные артисты Расим Джафар, Эльшан Рустамов и Натаван Гаджиева и другие профессиональные актеры.

    Лос-Анджелес фильм "Тагиев: Нефть" Гаджи Зейналабдин Тагиев Заур Гасымлы фильм премия "Оскар" Голливуд Арзу Алиева Фонд Гейдара Алиева
    Фото
    "Tağıyev: Neft" bədii filmi ABŞ-də təqdim edilib
    Elvis

    Последние новости

    15:23
    Фото

    Анар Гулиев обсудил подготовку к WUF13 с экс-президентом Сербии

    Инфраструктура
    15:21
    Фото

    В Анкаре обсудили роль азербайджано-турецкого сотрудничества в нормализации на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    15:17
    Фото

    В Бухаресте почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева

    Внешняя политика
    15:15

    Маккини посетил Армению для поддержки Вашингтонских соглашений между Баку и Ереваном

    В регионе
    15:08

    СМИ: В Баку оптимистично настроены по мирному процессу с Ереваном в 2026 году

    Внешняя политика
    15:08
    Фото

    Азербайджан и Китай обсудили расширение сотрудничества в сфере транспорта и логистики

    Инфраструктура
    15:06

    SOCAR Georgia возглавила рейтинг прямых иностранных инвестиций в Грузии

    Бизнес
    15:02

    IG Metall заявил о нежелании работать с французской Dassault в производстве истребителя FCAS/SCAF

    Другие страны
    14:58

    Эльчин Амирбеков обсудил с властями Бельгии расширение экономического сотрудничества Баку и Брюсселя

    Внутренняя политика
    Лента новостей