В США состоялась презентация художественного фильма "Тагиев: Нефть"

В Лос-Анджелесе состоялась презентация художественного фильма "Тагиев: Нефть", созданного Бакинским медиа центром.

Как сообщает Report, фильм был показан представителям голливудской киноиндустрии в Ross House, одном из известных мест встречи кинопрофессионалов города.

Отмечается, что на мероприятии, которое посетили более 100 гостей, после показа была организована сессия вопросов и ответов с режиссером фильма Зауром Гасымлы.

Напомним, что фильм "Тагиев: Нефть" был официально выбран в качестве кандидата от Азербайджана в категории "Лучший международный художественный фильм" на 98-й премии Академии кинематографических искусств и наук ("Оскар"). Академия объявит короткий список в этой категории 16 декабря 2025 года, а основные номинации - 15 января 2026 года. Церемония награждения состоится 15 марта 2026 года в Лос-Анджелесе.

Фильм был произведен Бакинским медиа центром при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и Киноагентства (ARKA). Генеральный продюсер картины – Арзу Алиева, продюсер – Орман Алиев, режиссер – Заур Гасымлы, авторы сценария – Исмаил Иман, Асиф Искендерли и Заур Гасымлы, оператор – Владимир Артемьев, художник – Сабухи Атабабаев, художник по костюмам – Вюсал Рагим, композитор – Этибар Асадли.

Исторических персонажей в фильме воплотили народные артисты Пярвиз Мамедрзаев (Тагиев) и Гурбан Исмаилов, заслуженные артисты Расим Джафар, Эльшан Рустамов и Натаван Гаджиева и другие профессиональные актеры.