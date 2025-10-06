Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Садыр Жапаров прибыл в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 06 октября, 2025
    • 15:38
    Садыр Жапаров прибыл в Азербайджан

    Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров прибыл с визитом в Азербайджан для участия в 12-м саммите лидеров Организации тюркских государств (ОТГ).

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Габалы в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    Жапарова в аэропорту встретили министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев и другие официальные лица.

    Садыр Жапаров Кыргызстан ОТГ саммит
    Фото
    Фото
