İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Sadır Japarov Azərbaycana gəlib

    Xarici siyasət
    • 06 oktyabr, 2025
    • 15:36
    Sadır Japarov Azərbaycana gəlib

    Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə Görüşündə iştirak etmək üçün oktyabrın 6-da Azərbaycana səfərə gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, Qəbələ Beynəlxalq Hava Limanında ali qonağın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

    Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarovu hava limanında Azərbaycanın elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

    Qırğızıstan Sadır Japarov Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Foto
    Садыр Жапаров прибыл в Азербайджан
    Foto
    Kyrgyz President Japarov arrives in Azerbaijan for OTS summit

    Son xəbərlər

    16:13

    Ermənistanda orduya çağırış və tərxislə bağlı layihə hazırlanıb

    Region
    16:11
    Rəy

    İranda məcburi hicab tarix olur – Tehran təməl prinsipini qurban verir - ŞƏRH

    Analitika
    16:10

    Azərbaycanın U-21 millisinin baş məşqçisi: "Növbəti oyunlarda cəsarətli çıxış etmək vacibdir"

    Futbol
    16:07
    Foto

    Azərbaycan və Böyük Britaniya hərbi əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Hərbi
    15:59

    Ukraynanın 2026-cı ildə dron və raket istehsalı potensialı 35 milyard dollar olacaq

    Digər ölkələr
    15:57

    Azərbaycan güllə atıcısı III MDB Oyunlarında medal qazanıb

    Fərdi
    15:55

    Azərbaycanda dövlət qurumlarına verilən yeni domenlərin sayı sentyabrda kəskin artıb

    İKT
    15:54

    Azərbaycan Türkiyədən mebel idxalına çəkdiyi xərci 8 % azaldıb

    Maliyyə
    15:49

    Fabio Kannavaro Özbəkistan yığmasının baş məşqçisi təyin edilib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti