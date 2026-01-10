Türkiyədə daha bir neçə tanınmış şəxs narkotikə görə saxlanılıb
Region
- 10 yanvar, 2026
- 06:24
Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirilən narkotik əməliyyatında bir neçə tanınmış şəxs saxlanılıb.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, İstanbul Baş Prokurorluğu tərəfindən aparılan tədqiqat daha da dərinləşdirilib.
Belə ki, narkotik və fahişəliyə təşviqlə bağlı keçirilən əməliyyatda Ceren Alper, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam və Nilüfer Batur Tokgöz kimi tanınmış şəxslər saxlanılıblar.
"Cumhuriyet" qəzeti isə saxlanılanlar arasında məşhur aktyor Can Yamanın da olduğunu yazıb.
Qeyd edək ki, daha əvvəl Türkiyədə bir neçə tanınmış şəxs narkotik maddələrin istifadəsi və satışında şübhəli bilinərək saxlanılıb, bəziləri haqqında axtarış qərarı verilib.
Son xəbərlər
06:55
ABŞ-də nüvə sınaqlarının keçirilməsi imkanı müzakirə edilirDigər ölkələr
06:24
Türkiyədə daha bir neçə tanınmış şəxs narkotikə görə saxlanılıbRegion
05:53
Cənubi Koreyada 30 nəqliyyat vasitəsinin iştirakı ilə baş verən qəzada azı dörd nəfər ölübDigər ölkələr
05:19
Rodriqes: Venesuela və ABŞ səfirliklərin açılması imkanlarını araşdırırDigər ölkələr
04:51
Britaniya hərbi kontingentin Ukraynaya göndərilməsinə hazırlıq üçün 200 milyon funt sterlinq xərcləyəcəkDigər ölkələr
04:16
Foto
Azərbaycan səfiri etimadnaməsinin surətini Meksikanın XİN rəsmisinə təqdim edibXarici siyasət
03:48
KXDR Cənubi Koreyanı hava məkanına müdaxilədə ittiham edibDigər ölkələr
03:06
Kaya Kallas: Aİ azadlıq uğrunda mübarizədə İran xalqı ilə həmrəydirDigər ölkələr
02:41