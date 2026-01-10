İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Türkiyədə daha bir neçə tanınmış şəxs narkotikə görə saxlanılıb

    Region
    • 10 yanvar, 2026
    • 06:24
    Türkiyədə daha bir neçə tanınmış şəxs narkotikə görə saxlanılıb

    Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirilən narkotik əməliyyatında bir neçə tanınmış şəxs saxlanılıb.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, İstanbul Baş Prokurorluğu tərəfindən aparılan tədqiqat daha da dərinləşdirilib.

    Belə ki, narkotik və fahişəliyə təşviqlə bağlı keçirilən əməliyyatda Ceren Alper, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam və Nilüfer Batur Tokgöz kimi tanınmış şəxslər saxlanılıblar.

    "Cumhuriyet" qəzeti isə saxlanılanlar arasında məşhur aktyor Can Yamanın da olduğunu yazıb.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl Türkiyədə bir neçə tanınmış şəxs narkotik maddələrin istifadəsi və satışında şübhəli bilinərək saxlanılıb, bəziləri haqqında axtarış qərarı verilib.

    narkotik Türkiyə salxanılma
