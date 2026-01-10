В Турции еще несколько видных деятелей задержаны из-за наркотиков
10 января, 2026
- 06:52
В турецком Стамбуле в рамках операции по борьбе с наркотиками задержаны несколько знаменитостей.
Об этом Report передает со ссылкой на местный телеканал Haber Global.
Так, в ходе операции, связанной с наркотиками и подстрекательством к проституции, были задержаны такие известные лица, как Джерен Альпер, Селен Гёргюзель, Айше Саглам и Нилюфер Батур Токгёз.
Газета Cumhuriyet также написала, что среди задержанных находится известный актер Джан Яман.
Отметим, что ранее в Турции несколько знаменитостей были задержаны по подозрению в употреблении и продаже наркотических веществ, в отношении некоторых из них были выданы ордера на розыск.
