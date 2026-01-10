Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    В Турции еще несколько видных деятелей задержаны из-за наркотиков

    В регионе
    • 10 января, 2026
    • 06:52
    В Турции еще несколько видных деятелей задержаны из-за наркотиков

    В турецком Стамбуле в рамках операции по борьбе с наркотиками задержаны несколько знаменитостей.

    Об этом Report передает со ссылкой на местный телеканал Haber Global.

    Так, в ходе операции, связанной с наркотиками и подстрекательством к проституции, были задержаны такие известные лица, как Джерен Альпер, Селен Гёргюзель, Айше Саглам и Нилюфер Батур Токгёз.

    Газета Cumhuriyet также написала, что среди задержанных находится известный актер Джан Яман.

    Отметим, что ранее в Турции несколько знаменитостей были задержаны по подозрению в употреблении и продаже наркотических веществ, в отношении некоторых из них были выданы ордера на розыск.

    Турция Стамбул борьба с наркотрафиком
    Türkiyədə daha bir neçə tanınmış şəxs narkotikə görə saxlanılıb

