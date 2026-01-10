İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    ABŞ-də nüvə sınaqlarının keçirilməsi imkanı müzakirə edilir

    • 10 yanvar, 2026
    • 06:55
    ABŞ-də nüvə sınaqlarının keçirilməsi imkanı müzakirə edilir

    Ağ Evdə mümkün nüvə sınaqlarının keçirilməsi ilə bağlı müzakirələr davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ağ Evdə jurnalistlərə açıqlamasında ABŞ-nin energetika naziri Kris Rayt bildirib.

    O qeyd edib ki, ABŞ-nin hələlik bu növ sınaqların keçirilməsi ilə bağlı konkret planı yoxdur.

    "Nüvə sınaqlarının bərpasına dair dialoq davam edir. Bizim nüvə arsenalımız dünyadakı bütün rəqiblərimizinkindən əhəmiyyətli dərəcədə daha yaxşı olmalıdır", - deyə Rayt qeyd edib.

    Hələ 2025-ci ilin noyabrında ABŞ Prezidenti Donald Tramp Vaşinqtonun "çox yaxında" nüvə sınaqları keçirəcəyini bəyan etmişdi, Pentaqon rəhbəri Pit Heqset isə ABŞ-nin nüvə silahını digər dövlətlərlə bərabər səviyyədə sınaqdan keçirəcəyini qeyd etmişdi.

