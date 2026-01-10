ABŞ-də nüvə sınaqlarının keçirilməsi imkanı müzakirə edilir
Digər ölkələr
- 10 yanvar, 2026
- 06:55
Ağ Evdə mümkün nüvə sınaqlarının keçirilməsi ilə bağlı müzakirələr davam edir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Ağ Evdə jurnalistlərə açıqlamasında ABŞ-nin energetika naziri Kris Rayt bildirib.
O qeyd edib ki, ABŞ-nin hələlik bu növ sınaqların keçirilməsi ilə bağlı konkret planı yoxdur.
"Nüvə sınaqlarının bərpasına dair dialoq davam edir. Bizim nüvə arsenalımız dünyadakı bütün rəqiblərimizinkindən əhəmiyyətli dərəcədə daha yaxşı olmalıdır", - deyə Rayt qeyd edib.
Hələ 2025-ci ilin noyabrında ABŞ Prezidenti Donald Tramp Vaşinqtonun "çox yaxında" nüvə sınaqları keçirəcəyini bəyan etmişdi, Pentaqon rəhbəri Pit Heqset isə ABŞ-nin nüvə silahını digər dövlətlərlə bərabər səviyyədə sınaqdan keçirəcəyini qeyd etmişdi.
Son xəbərlər
07:19
Cənubi Koreya PUA-larının KXDR ərazisinə daxil olması barədə iddiaları təkzib edib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
06:55
ABŞ-də nüvə sınaqlarının keçirilməsi imkanı müzakirə edilirDigər ölkələr
06:24
Türkiyədə daha bir neçə tanınmış şəxs narkotikə görə saxlanılıbRegion
05:53
Cənubi Koreyada 30 nəqliyyat vasitəsinin iştirakı ilə baş verən qəzada azı dörd nəfər ölübDigər ölkələr
05:19
Rodriqes: Venesuela və ABŞ səfirliklərin açılması imkanlarını araşdırırDigər ölkələr
04:51
Britaniya hərbi kontingentin Ukraynaya göndərilməsinə hazırlıq üçün 200 milyon funt sterlinq xərcləyəcəkDigər ölkələr
04:16
Foto
Azərbaycan səfiri etimadnaməsinin surətini Meksikanın XİN rəsmisinə təqdim edibXarici siyasət
03:06
Kaya Kallas: Aİ azadlıq uğrunda mübarizədə İran xalqı ilə həmrəydirDigər ölkələr
02:41