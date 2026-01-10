В США обсуждают возможное проведение ядерных испытаний
Другие страны
- 10 января, 2026
- 06:39
В Белом доме продолжают обсуждать возможное проведение ядерных испытаний.
Как передает Report, об этом заявил журналистам в Белом доме министр энергетики США Крис Райт.
Он отметил, что у США пока нет конкретного плана проведения подобных испытаний.
"Диалог относительно возобновления ядерных испытаний продолжается. Наш ядерный арсенал должен быть значительно лучше, чем у всех наших противников в мире", - отметил Райт.
Еще в ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "очень скоро" проведет ядерные испытания, а глава Пентагона Пит Хегсет отмечал, что США будет тестировать ядерное оружие наравне с другими государствами.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия зеркало ответит на американские ядерные испытания.
