В США обсуждают возможное проведение ядерных испытаний

В Белом доме продолжают обсуждать возможное проведение ядерных испытаний.

Как передает Report, об этом заявил журналистам в Белом доме министр энергетики США Крис Райт.

Он отметил, что у США пока нет конкретного плана проведения подобных испытаний.

"Диалог относительно возобновления ядерных испытаний продолжается. Наш ядерный арсенал должен быть значительно лучше, чем у всех наших противников в мире", - отметил Райт.

Еще в ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "очень скоро" проведет ядерные испытания, а глава Пентагона Пит Хегсет отмечал, что США будет тестировать ядерное оружие наравне с другими государствами.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия зеркало ответит на американские ядерные испытания.