С 2028 года из Азербайджана будет ежегодно перевозиться 5 млн тонн грузов по коридору "Север-Юг"

С 2028 года по международному транспортному коридору "Север-Юг" из Азербайджана будет ежегодно перевозиться не менее 5 млн тонн грузов.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев на трехсторонней встрече представителей правительств Азербайджана, России и Ирана в Баку.

Он напомнил, что в декабре 2024 года между Азербайджаном и Россией было подписано Соглашение о сотрудничестве в развитии транзитных грузоперевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг".

"Согласно документу, гарантированный объем грузов, подлежащих ежегодной перевозке по территории Азербайджана после модернизации соответствующей железнодорожной инфраструктуры, определен на уровне не менее 5 млн тонн в год, начиная с 1 января 2028 года. После принятия соответствующего решения сторон этот объем составит не менее 15 млн тонн".