İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    2028-ci ildən Şimal-Cənub dəhlizi ilə Azərbaycandan ildə azı 5 milyon ton yük daşınacaq

    Xarici siyasət
    • 13 oktyabr, 2025
    • 10:27
    2028-ci ildən Şimal-Cənub dəhlizi ilə Azərbaycandan ildə azı 5 milyon ton yük daşınacaq
    Şahin Mustafayev

    2028-ci ildən Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi ilə Azərbaycandan ildə azı 5 milyon ton yük daşınacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev Bakıda keçirilən Azərbaycan, Rusiya və İran hökumət nümayəndələrinin üçtərəfli görüşündə çıxışı zamanı deyib.

    O xatırladıb ki, 2024-cü ilin dekabr ayında Azərbaycanla Rusiya arasında Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi üzrə tranzit yükdaşımaların inkişafı sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş bağlanılıb:

    "Sazişə əsasən, müvafiq dəmir yolu infrastrukturunun modernləşdirilməsindən sonra Azərbaycan ərazisindən hər il daşınmalı olan yüklərin təmin edilmiş həcmi 2028-ci il yanvarın 1-dən etibarən ildə azı 5 milyon ton müəyyən edilmişdir. Bu həcm, Tərəflərin müvafiq qərarı qəbul edildikdən sonra isə azı 15 milyon ton təşkil edəcək".

    Şahin Mustafayev Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi Azərbaycan Rusiya İran
    С 2028 года из Азербайджана будет ежегодно перевозиться 5 млн тонн грузов по коридору "Север-Юг"
    Azerbaijan to transport at least 5M tons via North-South corridor by 2028

    Son xəbərlər

    11:47

    TÜRKPA Türk dünyasında dil birliyinə töhfə verməyi hədəfləyən iki layihə hazırlayıb

    Region
    11:46

    Fransada sol partiya yeni hökumətə qarşı etimadsızlıq səsverməsi irəli sürüb

    Digər ölkələr
    11:39

    Ukrayna - Azərbaycan oyununun hakimi daha əvvəl "Qarabağ"ın avrokubok matçını idarə edib

    Futbol
    11:37

    Azərbaycanda xəzinə vəsaitlərinin idarə olunmasından daxilolmalar 4 dəfədən çox artıb

    Maliyyə
    11:31

    Azərbaycanda dövlət istiqrazları üzrə orta ödəmə müddəti 1,5 ilə endirilib

    Maliyyə
    11:31

    Rektor: Qarabağ Azərbaycan mənəviyyatının mərkəzlərindən biridir

    Daxili siyasət
    11:30
    Foto
    Video

    FHN Xaçmaz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında təlim keçirib

    Hadisə
    11:29

    "Kapital Bank" 3-cü dəfə "Mükəmməl iş yeri" sertifikatına layiq görüldü

    Maliyyə
    11:23

    Naftalan neftinin çıxarılması, emalı, saxlanılması qaydaları təsdiqlənib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti