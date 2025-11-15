Румыния решительно осудила обстрел здания посольства Азербайджана в Киеве

Министерство иностранных дел Румынии решительно осудило обстрел здания посольства Азербайджана в Киеве.

Об этом сообщает Report.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что попадание российской ракеты (российской - ред.) типа "Искандер" на территорию посольства Азербайджана в Киеве в результате ракетных и дроновых атак, произошедших около 1:00 ночи 14 ноября является грубым нарушением Венской конвенции.

"Территория дипломатических представительств неприкосновенна. Выражаем полную солидарность с министерством иностранных дел Азербайджана и нашими азербайджанскими коллегами", - заявили в румынском МИДе.

Ранее МИД Азербайджана сообщил, что 14 ноября посол России в Баку Михаил Евдокимов был вызван во внешнеполитическое ведомство, где ему была вручена нота протеста. Во время встречи в МИД Азербайджана послу был заявлен решительный протест в связи с попаданием ракеты типа "Искандер" на территорию посольства Азербайджана в Киеве в результате ракетных и дроновых атак, произошедших около 1:00 ночи 14 ноября.

Азербайджанская сторона проинформировала российского дипломата, что в результате взрыва часть ограждения территории посольства была полностью разрушена, а также были повреждены конструкции, служебные автомобили, административное здание и консульский отдел дипломатического представительства.