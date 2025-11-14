Азербайджан вручил России ноту протеста

Посол России в Баку Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана, где ему вручена нота протеста.

Как сообщает Report, соответствующую информацию распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

Во время встречи в МИД Азербайджана послу был заявлен решительный протест в связи с попаданием ракеты типа "Искандер" на территорию посольства Азербайджана в Киве в результате ракетных и дроновых атак, произошедших около 1:00 ночи 14 ноября.

Азербайджанская сторона проинформировала российского дипломата, что в результате взрыва часть ограждения территории посольства была полностью разрушена, а также повреждены конструкции, служебные автомобили, административное здание и консульский отдел дипломатического представительства.

"К счастью, человеческих жертв удалось избежать", - говорится в информации.

В ходе встречи азербайджанская сторона напомнила, что подобные ракетные удары, противоречащие нормам и принципам международного права, происходили и ранее. В частности, 10 марта 2022 года в результате авиаудара по зданию Почетного консульства Азербайджанской Республики в Харькове административное здание подверглось серьезным разрушениям, а служебный автомобиль был приведен в негодность.

Также было отмечено, что 2 января 2024 года в результате воздушного удара, нанесенного российской стороной ракетой "Кинжал", примерно в 35 шагах от административного здания посольства в Киеве образовался кратер диаметром около 3 метров, а на глубине 8 метров от поверхности земли был обнаружен неразорвавшийся боеприпас.

Ведомство подчеркивает, что 28 августа 2025 года в результате воздушного удара по территории на расстоянии примерно 50 метров от посольства Азербайджанской Республики в Украине были повреждены административное здание и консульский отдел посольства, резиденция посла, а также нанесен серьезный ущерб территории дипломатического представительства.

Вместе с тем, российскому послу напомнили, что 8 и 18 августа 2025 года были совершены дроновые атаки на нефтебазу компании SOCAR в Одесской области, в результате чего пострадали работники и был нанесен значительный ущерб инфраструктуре.

Азербайджанская сторона подчеркнула, что все эти факты вызывают вопросы о преднамеренности ракетных ударов.

При этом было отмечено, что обо всех этих фактах российская сторона ранее была проинформирована посредством официальных нот, а координаты зданий, где расположены наши дипломатические представительства в Украине, были предоставлены российской стороне еще в апреле 2022 года, и Министерство обороны России заявляло, что эти координаты будут учтены.

На встрече послу заявлено, что подобные атаки на дипломатические представительства Азербайджана неприемлемы, и от российской стороны потребовали провести соответствующее расследование по этому вопросу и представить подробные объяснения.