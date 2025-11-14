Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Азербайджан вручил России ноту протеста

    Внешняя политика
    • 14 ноября, 2025
    • 16:02
    Азербайджан вручил России ноту протеста

    Посол России в Баку Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана, где ему вручена нота протеста.

    Как сообщает Report, соответствующую информацию распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

    Во время встречи в МИД Азербайджана послу был заявлен решительный протест в связи с попаданием ракеты типа "Искандер" на территорию посольства Азербайджана в Киве в результате ракетных и дроновых атак, произошедших около 1:00 ночи 14 ноября.

    Азербайджанская сторона проинформировала российского дипломата, что в результате взрыва часть ограждения территории посольства была полностью разрушена, а также повреждены конструкции, служебные автомобили, административное здание и консульский отдел дипломатического представительства.

    "К счастью, человеческих жертв удалось избежать", - говорится в информации.

    В ходе встречи азербайджанская сторона напомнила, что подобные ракетные удары, противоречащие нормам и принципам международного права, происходили и ранее. В частности, 10 марта 2022 года в результате авиаудара по зданию Почетного консульства Азербайджанской Республики в Харькове административное здание подверглось серьезным разрушениям, а служебный автомобиль был приведен в негодность.

    Также было отмечено, что 2 января 2024 года в результате воздушного удара, нанесенного российской стороной ракетой "Кинжал", примерно в 35 шагах от административного здания посольства в Киеве образовался кратер диаметром около 3 метров, а на глубине 8 метров от поверхности земли был обнаружен неразорвавшийся боеприпас.

    Ведомство подчеркивает, что 28 августа 2025 года в результате воздушного удара по территории на расстоянии примерно 50 метров от посольства Азербайджанской Республики в Украине были повреждены административное здание и консульский отдел посольства, резиденция посла, а также нанесен серьезный ущерб территории дипломатического представительства.

    Вместе с тем, российскому послу напомнили, что 8 и 18 августа 2025 года были совершены дроновые атаки на нефтебазу компании SOCAR в Одесской области, в результате чего пострадали работники и был нанесен значительный ущерб инфраструктуре.

    Азербайджанская сторона подчеркнула, что все эти факты вызывают вопросы о преднамеренности ракетных ударов.

    При этом было отмечено, что обо всех этих фактах российская сторона ранее была проинформирована посредством официальных нот, а координаты зданий, где расположены наши дипломатические представительства в Украине, были предоставлены российской стороне еще в апреле 2022 года, и Министерство обороны России заявляло, что эти координаты будут учтены.

    На встрече послу заявлено, что подобные атаки на дипломатические представительства Азербайджана неприемлемы, и от российской стороны потребовали провести соответствующее расследование по этому вопросу и представить подробные объяснения.

    Россия Азербайджан МИД нота протеста Михаил Евдокимов
    Azərbaycan Kiyevdəki səfirliyinin atəşə tutulması ilə bağlı Rusiyaya nota verib

    Последние новости

    16:16

    Объем транспортируемой по БТД транзитной нефти сократился более чем на 24%

    Энергетика
    16:13

    В Египте туристы попали в ДТП: среди пострадавших двое граждан Азербайджана

    Другие страны
    16:06

    Полиция задержала двух человек, пытавшихся проникнуть в замок Фонтенбло под Парижем

    Другие страны
    16:02

    Азербайджан вручил России ноту протеста

    Внешняя политика
    15:58

    Расширен состав комиссии по потенциально опасным объектам

    Инфраструктура
    15:52

    Экспорт газа по ЮКТМ за 10 месяцев увеличился почти на 2%

    Энергетика
    15:51

    Британец выиграл в лотерею £1 млн и потратил часть денег на паровозика Томаса

    Это интересно
    15:50

    В Азербайджане аграрный сектор вырос на 1%

    АПК
    15:44

    Более 4 600 освобожденных из мест заключения лиц получили единовременные пособия

    Социальная защита
    Лента новостей