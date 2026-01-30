Песков: Трамп попросил Путина воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля

Американский лидер Дональд Трамп попросил президента РФ Владимира Путина воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля, чтобы сложились благоприятные условия для переговоров.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Действительно, президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю, до 1 февраля, от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров", - отметил представитель Кремля.

Песков при этом не стал отвечать на вопрос, каким именно был ответ российской стороны на предложение Трампа по прекращению ударов. "Мне нечего добавить к уже сказанному", - резюмировал он.

Ранее Трамп заявил, что лично попросил Путина о том, чтобы ВС РФ на одну неделю прекратили удары по Киеву и другим городам Украины из-за рекордных морозов. По словам Трампа, российский лидер согласился.