Азербайджан и ООН обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках Рамочной программы
Внешняя политика
- 30 января, 2026
- 14:29
Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев и временный координатор-резидент ООН в Азербайджане Игорь Гарафулич обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках новой Рамочной программы взаимодействия на 2026–2030 годы.
Как передает Report, об этом сообщило представительство ООН в Азербайджане в соцсети Х.
В ходе встречи состоялись обсуждения дальнейшего развития партнерства в рамках новой Рамочной программы сотрудничества (2026-2030) и приверженности Азербайджана многостороннему взаимодействию.
"Вся команда команда ООН в Азербайджане полностью привержена поддержке национальных приоритетов Азербайджана в сфере устойчивого развития", - говорится в сообщении.
