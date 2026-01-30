Азербайджан и ООН обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках Рамочной программы

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев и временный координатор-резидент ООН в Азербайджане Игорь Гарафулич обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках новой Рамочной программы взаимодействия на 2026–2030 годы.

Как передает Report, об этом сообщило представительство ООН в Азербайджане в соцсети Х.

В ходе встречи состоялись обсуждения дальнейшего развития партнерства в рамках новой Рамочной программы сотрудничества (2026-2030) и приверженности Азербайджана многостороннему взаимодействию.

"Вся команда команда ООН в Азербайджане полностью привержена поддержке национальных приоритетов Азербайджана в сфере устойчивого развития", - говорится в сообщении.