    Прибывшей в село Гасанриз очередной группе переселенцев вручены ключи

    Внутренняя политика
    • 30 января, 2026
    • 14:23
    Прибывшей в село Гасанриз очередной группе переселенцев вручены ключи

    Очередная группа переселенцев прибыла в село Гасанриз Агдеринского района, им вручены ключи.

    Как сообщает корреспондент Report из Агдере, в село Гасанриз переселяются семьи, временно размещенные в различных регионах страны, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

    В рамках этого переселения в село Гасанриз вернулись 10 семей (52 человека). Таким образом, число вернувшихся в село семей достигло 265 (1041 человек).

    Фото
    Лента новостей