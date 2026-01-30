Прибывшей в село Гасанриз очередной группе переселенцев вручены ключи

Очередная группа переселенцев прибыла в село Гасанриз Агдеринского района, им вручены ключи.

Как сообщает корреспондент Report из Агдере, в село Гасанриз переселяются семьи, временно размещенные в различных регионах страны, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

В рамках этого переселения в село Гасанриз вернулись 10 семей (52 человека). Таким образом, число вернувшихся в село семей достигло 265 (1041 человек).