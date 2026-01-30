Прибывшей в село Гасанриз очередной группе переселенцев вручены ключи
Внутренняя политика
- 30 января, 2026
- 14:23
Очередная группа переселенцев прибыла в село Гасанриз Агдеринского района, им вручены ключи.
Как сообщает корреспондент Report из Агдере, в село Гасанриз переселяются семьи, временно размещенные в различных регионах страны, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
В рамках этого переселения в село Гасанриз вернулись 10 семей (52 человека). Таким образом, число вернувшихся в село семей достигло 265 (1041 человек).
Последние новости
15:38
Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" узнал соперника по плей-оффФутбол
15:37
В Казахстане представлен первый проект новой КонституцииВ регионе
15:34
Фото
АЖД обсудили взаимодействие с логистическими компаниями и портами ГрузииИнфраструктура
15:31
Две партии Франции выдвинули вотумы недоверия Лекорню из-за госбюджета - ОБНОВЛЕНОДругие страны
15:15
Евро подешевело к доллару после публикации статистики крупнейших стран еврозоныФинансы
15:10
Информационное агентство Report открыло Балканское бюроМедиа
15:09
Власти Сирии и СДС объявили о всеобъемлющем соглашенииДругие страны
14:59
Фото
Из Поти в Баку запустили скоростной блок-поездИнфраструктура
14:55