Генерал: Обеспечение безопасности в тюркском мире возможно через военное сотрудничество

Обеспечение безопасности в тюркском мире возможно через военное сотрудничество и совместные учения.

Об этом турецкому бюро Report заявил руководитель Института геополитического прогнозирования Турции, генерал-майор запаса Гюрай Алпар.

Он подчеркнул, что предложение президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении совместных военных учений и налаживании военного сотрудничества между странами Организации тюркских государств (ОТГ), высказанное в интервью местным СМИ в начале января этого года и в ходе 12-го саммита ОТГ в Габале в октябре прошлого года, до сих пор остается актуальной темой в Турции.

"Реализация этого предложения азербайджанского лидера означает создание прямой общей архитектуры обороны между тюркоязычными государствами. В то же время, весьма логичным является построение модели сотрудничества на основе успешной модели сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, охватывающей все тюркские государства и направленной на обеспечение региональной стабильности", - сказал генерал.

По мнению Алпара, военное сотрудничество тюркских стран обусловливает создание общей системы, способной ответить на кризисы в сфере безопасности:

"Такая модель позволит совместно и стандартизированно использовать военные системы, в период кризиса оперативно реагировать на риски с подходом совместной системы обороны и тем самым обеспечивать стабильность. Ясно, что это не направлено против какой-либо страны и не имеет целью создание тюркскими государствами совместных военных сил, нацеленных на какую-либо страну. Это сформируется как система обороны, которая положительно влияет на стабильность в регионе и становится примером для других стран".