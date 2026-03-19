Ронен Краус посетил центр Yonca и вручил продовольственные наборы к Новрузу

Посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус и его заместитель Авив Зель посетили Центр психологической поддержки и развития Yonca в Баку, где приняли участие в вручении продовольственных наборов в преддверии праздника Новруз.

Как передает Report, об этом сообщает посольство Израиля в Азербайджане в соцсети Х.

"Центр психологической поддержки и развития Yonca является одной из важных организаций, оказывающих поддержку нуждающимся детям и семьям. Продовольственные наборы будут распределены среди семей, которым центр оказывает помощь накануне праздника Новруз", - говорится в сообщении.

Посольство также искренне поздравило всех, кто отмечает Новруз: "Пусть этот праздник принесет в каждый дом мир, радость и благополучие".

"Этот значимый визит еще раз демонстрирует укрепление отношений между Израилем и Азербайджаном, основанных на дружбе, солидарности и взаимном уважении", - добавило ведомство.