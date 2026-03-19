    Ronen Kraus "Yonca" mərkəzini ziyarət edib və Novruz münasibətilə ərzaq bağlamaları təqdim edib

    Xarici siyasət
    19 mart, 2026
    • 19:00
    Ronen Kraus Yonca mərkəzini ziyarət edib və Novruz münasibətilə ərzaq bağlamaları təqdim edib

    İsrailin Azərbaycandakı səfiri Ronen Kraus və onun müavini Aviv Zel Bakıdakı "Yonca" Psixoloji Dəstək və İnkişaf Mərkəzini ziyarət edib, Novruz bayramı ərəfəsində ərzaq bağlamalarının təqdim edilməsində iştirak ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    "Yonca" Psixoloji Dəstək və İnkişaf Mərkəzi ehtiyacı olan uşaqlara və ailələrə dəstək göstərən mühüm təşkilatlardan biridir. Ərzaq bağlamaları Novruz bayramı ərəfəsində mərkəzin yardım etdiyi ailələr arasında paylanacaq", - məlumatda bildirilib.

    Səfirlik həmçinin Novruz bayramını qeyd edən hər kəsi səmimi qəlbdən təbrik edib: "Qoy bu bayram hər evə sülh, sevinc və firavanlıq gətirsin".

    "Bu əhəmiyyətli ziyarət İsrail və Azərbaycan arasında dostluq, həmrəylik və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan əlaqələrin möhkəmləndiyini bir daha nümayiş etdirir", - qurum əlavə edib.

    Ronen Kraus Novruz Bayramı
    Ронен Краус посетил центр Yonca и вручил продовольственные наборы к Новрузу

