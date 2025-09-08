ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    Ронен Краус: Израиль продолжит борьбу с терроризмом

    Ронен Краус: Израиль продолжит борьбу с терроризмом

    Внешняя политика
    • 08 сентября, 2025
    • 13:27
    Ронен Краус: Израиль продолжит борьбу с терроризмом

    Израиль продолжит свою борьбу с терроризмом и каждым, кто пытается причинить ему вред.

    Как передает Report, об этом заявил посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус, комментируя сегодняшний инцидент со стрельбой в Иерусалиме.

    "Снова террор поразил Иерусалим. Пять невинных граждан погибли, есть много раненых.  Наши сердца с семьями жертв. Желаем полного и скорейшего выздоровления пострадавшим. Израиль продолжит бороться с терроризмом и теми, кто стремится нанести вред стране. Они не победят", - написал дипломат в социальной сети "Х".

    Ранее двое палестинцев открыли огонь по пассажирскому автобусу на севере Иерусалима. Согласно последним данным, погибли пять человек, 20 пострадали.

    Ronen Krausz: İsrail terrorla mübarizəni davam etdirəcək

