Ронен Краус: Израиль продолжит борьбу с терроризмом

Израиль продолжит свою борьбу с терроризмом и каждым, кто пытается причинить ему вред.

Как передает Report, об этом заявил посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус, комментируя сегодняшний инцидент со стрельбой в Иерусалиме.

"Снова террор поразил Иерусалим. Пять невинных граждан погибли, есть много раненых. Наши сердца с семьями жертв. Желаем полного и скорейшего выздоровления пострадавшим. Израиль продолжит бороться с терроризмом и теми, кто стремится нанести вред стране. Они не победят", - написал дипломат в социальной сети "Х".

Ранее двое палестинцев открыли огонь по пассажирскому автобусу на севере Иерусалима. Согласно последним данным, погибли пять человек, 20 пострадали.