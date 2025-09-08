Ронен Краус: Израиль продолжит борьбу с терроризмом
Внешняя политика
- 08 сентября, 2025
- 13:27
Израиль продолжит свою борьбу с терроризмом и каждым, кто пытается причинить ему вред.
Как передает Report, об этом заявил посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус, комментируя сегодняшний инцидент со стрельбой в Иерусалиме.
"Снова террор поразил Иерусалим. Пять невинных граждан погибли, есть много раненых. Наши сердца с семьями жертв. Желаем полного и скорейшего выздоровления пострадавшим. Израиль продолжит бороться с терроризмом и теми, кто стремится нанести вред стране. Они не победят", - написал дипломат в социальной сети "Х".
Ранее двое палестинцев открыли огонь по пассажирскому автобусу на севере Иерусалима. Согласно последним данным, погибли пять человек, 20 пострадали.
