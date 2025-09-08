İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    Ronen Krausz: İsrail terrorla mübarizəni davam etdirəcək

    08 sentyabr, 2025
    • 13:36
    İsrail terror və ona zərər vurmağa çalışan hər kəsə qarşı mübarizəsini davam etdirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İsrailin Azərbaycandakı səfiri Ronen Krausz bu gün Qüdsdə baş verən atışma hadisəsini şərh edərkən bildirib.

    "Qüdsü yenidən terror bürüdü. Beş günahsız vətəndaş həlak oldu, çoxlu yaralı var. Yaralılara tez bir zamanda sağalmalarını arzulayırıq. İsrail terrora və ölkəyə zərər vurmağa çalışanlara qarşı mübarizəsini davam etdirəcək. Onlar qalib gəlməyəcəklər", - diplomat "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    Qeyd edək ki, iki fələstinli Qüdsün şimalında sərnişin avtobusuna atəş açıb. Son məlumatlara görə, beş nəfər həlak olub, 20 nəfər xəsarət alıb.

    Ронен Краус: Израиль продолжит борьбу с терроризмом

