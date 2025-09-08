İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Digər ölkələr
    08 sentyabr, 2025
    • 12:16
    Qüdsdə törədilən terror hücumu nəticəsində 20-ə yaxın şəxs yaralanıb

    İki fələstinli Qüdsün (İsrail) şimalında sərnişin avtobusuna atəş açıb, nəticədə 20 nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail KİV-i məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, 5 nəfərin vəziyyəti kritikdir.

    Bildirilir ki, hadisə yerində olan İsrail Ordusunun hərbçilərindən biri hücum edənləri öldürüb.

    В результате террористической атаки палестинцев в Иерусалиме погибли четыре человека - ОБНОВЛЕНО

