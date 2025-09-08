Qüdsdə törədilən terror hücumu nəticəsində 20-ə yaxın şəxs yaralanıb
Digər ölkələr
- 08 sentyabr, 2025
- 12:16
İki fələstinli Qüdsün (İsrail) şimalında sərnişin avtobusuna atəş açıb, nəticədə 20 nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail KİV-i məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, 5 nəfərin vəziyyəti kritikdir.
Bildirilir ki, hadisə yerində olan İsrail Ordusunun hərbçilərindən biri hücum edənləri öldürüb.
