ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война

    Четыре человека стали жертвой террористической атаки в Иерусалиме - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    • 08 сентября, 2025
    • 12:24
    Четыре человека стали жертвой террористической атаки в Иерусалиме - ОБНОВЛЕНО

    Четыре человека погибли в понедельник в результате стрельбы на автобусной станции в Иерусалиме.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel.

    По данным полиции, огонь открыли двое человек, которые были впоследствии "нейтрализованы".

    Ранее сообщалось, что пострадали не менее 20 человек, из них пятеро находятся в критическом состоянии. 

    По данным The Times of Israel, сообщение о нападении поступило в полицию в 10:13 утра по местному времени. Инцидент произошел на автобусной станции Рамот. По некоторым данным, злоумышленники открыли стрельбу по пассажирам автобуса.

    Двое палестинцев открыли огонь по пассажирскому автобусу на севере Иерусалима (Израиль), в результате чего пострадали 20 человек.

    Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.

    Отмечается, что 5 человек находятся в критическом состоянии.

    Сообщается, что двое террористов сели в пассажирский автобус, и открыли огонь. Один из военнослужащих Армии обороны Израиля, который оказался на месте происшествия, нейтрализовал нападавших.

    Иерусалим террористическая атака Израиль
    Qüdsdə törədilən terror hücumu nəticəsində 20-ə yaxın şəxs yaralanıb

    Последние новости

    12:25

    Азербайджан увеличил инвестиции в Грузию на 1%

    Финансы
    12:24

    Четыре человека стали жертвой террористической атаки в Иерусалиме - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    12:23

    Казахстан примет госпрограмму для стимулирования контейнерных перевозок

    В регионе
    12:18

    Токаев предложил создать однопалатный парламент в Казахстане

    В регионе
    12:18

    В Грузии арестованы 30 криминальных авторитетов

    В регионе
    12:16

    Бинагадинское РУП возбудило дело по факту резонансного ДТП с падением грузовика с моста

    Происшествия
    12:15

    Главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш отправлен в отставку

    Футбол
    12:11
    Фото

    Азербайджан участвует в 25-й Китайской международной выставке инвестиций и торговли

    Бизнес
    12:05

    Прибыль Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда выросла более чем на 10%

    Финансы
    Лента новостей