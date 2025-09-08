Четыре человека стали жертвой террористической атаки в Иерусалиме - ОБНОВЛЕНО

Четыре человека погибли в понедельник в результате стрельбы на автобусной станции в Иерусалиме.

Об этом сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel.

По данным полиции, огонь открыли двое человек, которые были впоследствии "нейтрализованы".

Ранее сообщалось, что пострадали не менее 20 человек, из них пятеро находятся в критическом состоянии.

По данным The Times of Israel, сообщение о нападении поступило в полицию в 10:13 утра по местному времени. Инцидент произошел на автобусной станции Рамот. По некоторым данным, злоумышленники открыли стрельбу по пассажирам автобуса.

11:50

Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.

Отмечается, что 5 человек находятся в критическом состоянии.

Сообщается, что двое террористов сели в пассажирский автобус, и открыли огонь. Один из военнослужащих Армии обороны Израиля, который оказался на месте происшествия, нейтрализовал нападавших.