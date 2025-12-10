СГБ: Задержаны лица, совершившие тяжкие преступления по заданию иностранных спецслужб

Проведены комплексные следственные мероприятия на основании поступившей информации о создании незаконных вооруженных формирований из граждан Азербайджанской Республики, их использовании иностранными специальными службами в диверсионно-разведывательных, террористических и подрывных целях.

Как сообщает Report, информацию распространила Служба государственной безопасности (СГБ).

Согласно информации, в результате принятых мер были выявлены и разоблачены граждане Азербайджана, причастные к организации деятельности незаконной вооруженной группировки за пределами Азербайджанской Республики, слежке за официальными лицами иностранного государства в составе этой группировки и совершению других преступных деяний.

После установления местонахождения скрывавшегося на территории иностранного государства подозреваемого в совершении указанных преступлений Мамедова Амида Самеддин оглу 1995 года рождения, он был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий, доставлен в Азербайджан и привлечен к следствию.

Также были задержаны и привлечены к уголовной ответственности подозреваемые в совершении указанных преступлений Сафаров Нурлан Ильхам оглу 1997 года рождения и Исрафилов Эдик Наби оглу 1983 года рождения.

Указанным лицам предъявлено обвинение по статьям 12.1, 279.1 (участие за пределами страны в деятельности вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджана) УК АР, в их отношении по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация о продолжающихся мероприятиях и других лицах, привлеченных к ответственности.