Фергус Олд: Экономическое сотрудничество - ключевой элемент партнерства с Азербайджаном
- 10 декабря, 2025
- 14:07
Экономическое сотрудничество является ключевым элементом стратегического партнерства между Великобританией и Азербайджаном.
Как сообщает Report, об этом посол Великобритании в Баку Фергус Олд написал на своей странице в соцсети Х по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с торговым посланником Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по Азербайджану лордом Джоном Олдердайсом.
"После нашей недавней встречи с президентом Ильхамом Алиевым по вопросам сотрудничества в области обороны я рад сопровождать торгового представителя Великобритании в Азербайджане для обсуждения экономических возможностей", - написал дипломат.
İqtisadi tərəfdaşlıq 🇬🇧-🇦🇿 strateji tərəfdaşlığının mərkəzindədir. Keçən həftə müdafiə əməkdaşlığı ilə bağlı @PresidentAz ilə son görüşümüzdən sonra, iqtisadi imkanları müzakirə etmək üçün 🇬🇧-nın ticarət elçisi @AlderdiceLord-ı @PresidentAz ilə görüşdə müşayiət etməkdən məmnunam. pic.twitter.com/tlK6FEdXcT— FergusAuldFCDO (@FergusAuldFCDO) December 10, 2025