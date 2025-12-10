Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Фергус Олд: Экономическое сотрудничество - ключевой элемент партнерства с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 10 декабря, 2025
    • 14:07
    Фергус Олд: Экономическое сотрудничество - ключевой элемент партнерства с Азербайджаном

    Экономическое сотрудничество является ключевым элементом стратегического партнерства между Великобританией и Азербайджаном.

    Как сообщает Report, об этом посол Великобритании в Баку Фергус Олд написал на своей странице в соцсети Х по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с торговым посланником Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по Азербайджану лордом Джоном Олдердайсом.

    "После нашей недавней встречи с президентом Ильхамом Алиевым по вопросам сотрудничества в области обороны я рад сопровождать торгового представителя Великобритании в Азербайджане для обсуждения экономических возможностей", - написал дипломат.

    Fergus Auld: İqtisadi əməkdaşlıq Azərbaycanla tərəfdaşlığın əsas elementidir
    UK envoy highlights economic cooperation as core of ties with Azerbaijan
