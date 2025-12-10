Фергус Олд: Экономическое сотрудничество - ключевой элемент партнерства с Азербайджаном

Экономическое сотрудничество является ключевым элементом стратегического партнерства между Великобританией и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом посол Великобритании в Баку Фергус Олд написал на своей странице в соцсети Х по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с торговым посланником Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по Азербайджану лордом Джоном Олдердайсом.

"После нашей недавней встречи с президентом Ильхамом Алиевым по вопросам сотрудничества в области обороны я рад сопровождать торгового представителя Великобритании в Азербайджане для обсуждения экономических возможностей", - написал дипломат.