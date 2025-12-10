İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Fergus Auld: İqtisadi əməkdaşlıq Azərbaycanla tərəfdaşlığın əsas elementidir

    Xarici siyasət
    • 10 dekabr, 2025
    • 14:19
    İqtisadi əməkdaşlıq Böyük Britaniya və Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlığın mərkəzindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Böyük Britaniyanın Bakıdakı səfiri Fergus Auld Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Azərbaycan üzrə ticarət elçisi Lord Olderdaysla görüşünün yekunu ilə bağlı "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

    "Keçən həftə müdafiə əməkdaşlığı ilə bağlı Prezident İlham Əliyevlə son görüşümüzdən sonra iqtisadi imkanları müzakirə etmək üçün Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı ticarət nümayəndəsini ölkə Prezidenti ilə görüşdə müşayiət etməkdən məmnunam", - diplomat yazıb.

    Böyük Britaniya Azərbaycan Səfir Fergus Auld
    Фергус Олд: Экономическое сотрудничество - ключевой элемент партнерства с Азербайджаном
    UK envoy highlights economic cooperation as core of ties with Azerbaijan

