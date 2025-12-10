UK envoy highlights economic cooperation as core of ties with Azerbaijan
Economic cooperation is a key element of the strategic partnership between the United Kingdom and Azerbaijan, UK Ambassador to Baku Fergus Auld said on X following the meeting between Azerbaijani President Ilham Aliyev and the UK Trade Envoy for Azerbaijan, Lord John Alderdice, according to Report.
"After our recent meeting with President Ilham Aliyev on defence cooperation, I am pleased to accompany the UK Trade Envoy to Azerbaijan to discuss economic opportunities," the diplomat wrote.
İqtisadi tərəfdaşlıq 🇬🇧-🇦🇿 strateji tərəfdaşlığının mərkəzindədir. Keçən həftə müdafiə əməkdaşlığı ilə bağlı @PresidentAz ilə son görüşümüzdən sonra, iqtisadi imkanları müzakirə etmək üçün 🇬🇧-nın ticarət elçisi @AlderdiceLord-ı @PresidentAz ilə görüşdə müşayiət etməkdən məmnunam. pic.twitter.com/tlK6FEdXcT— FergusAuldFCDO (@FergusAuldFCDO) December 10, 2025