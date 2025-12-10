Ilham Aliyev WUF13 Budget package Volunteer Week
    Ilham Aliyev WUF13 Budget package Volunteer Week

    UK envoy highlights economic cooperation as core of ties with Azerbaijan

    Foreign policy
    • 10 December, 2025
    • 14:26
    UK envoy highlights economic cooperation as core of ties with Azerbaijan

    Economic cooperation is a key element of the strategic partnership between the United Kingdom and Azerbaijan, UK Ambassador to Baku Fergus Auld said on X following the meeting between Azerbaijani President Ilham Aliyev and the UK Trade Envoy for Azerbaijan, Lord John Alderdice, according to Report.

    "After our recent meeting with President Ilham Aliyev on defence cooperation, I am pleased to accompany the UK Trade Envoy to Azerbaijan to discuss economic opportunities," the diplomat wrote.

    UK Azerbaijan Fergus Auld Ilham Aliyev Lord John Alderdice
    Fergus Auld: İqtisadi əməkdaşlıq Azərbaycanla tərəfdaşlığın əsas elementidir
    Фергус Олд: Экономическое сотрудничество - ключевой элемент партнерства с Азербайджаном

    Latest News

    15:19

    Average monthly salary in Azerbaijan surges by over 9%

    Finance
    15:12

    Azerbaijan's GDP grows 1.6% in January–November

    Finance
    15:04

    Minister: Nearly 53M tons of oil delivered to Türkiye, int'l markets via BTC

    Energy
    14:52

    Report's journalist wins Ombudsman's media competition in Azerbaijan

    Media
    14:28

    Investments in Azerbaijan's economy up by 3%

    Finance
    14:26

    UK envoy highlights economic cooperation as core of ties with Azerbaijan

    Foreign policy
    14:02

    Azerbaijan drafting laws to protect and promote culture globally

    Cultural policy
    13:53

    IATA and regulators step up measures to address passenger evacuation issues

    Infrastructure
    13:50
    Photo

    President Ilham Aliyev receives UK and Northern Ireland's Trade Envoy to Azerbaijan

    Foreign policy
    All News Feed