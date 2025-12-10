Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Номинальный ВВП Азербайджана с начала 2025г превысил 116 млрд манатов

    Финансы
    • 10 декабря, 2025
    • 14:21
    Номинальный ВВП Азербайджана с начала 2025г превысил 116 млрд манатов

    Номинальный объем валового внутреннего продукта (ВВП), произведенный в Азербайджане за январь-ноябрь текущего года, составил 116 млрд 320,1 млн манатов, увеличившись в реальном выражении на 1,6% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, за отчетный период в нефтегазовом секторе снижение составило 1,8%, а в ненефтегазовом секторе наблюдался рост на 3,2%.

    В структуре ВВП 34% приходится на промышленность, 10,6% - на торговлю и ремонт транспортных средств, 7,2% - на транспорт и складское хозяйство, 6,5% - на строительство, 6,4% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 2,8% - на размещение туристов и общественное питание, 1,9% - на информацию и связь, 21,1% - на другие отрасли, чистые налоги на продукцию и импорт составили 9,5% ВВП.

    ВВП на душу населения составил 11 356 манатов.

    ВВП номинальный ВВП нефтегазовый сектор ненефтегазовый экспорт
    Azərbaycanda 11 ayda ümumi dəyəri 116 milyard manatdan çox ÜDM istehsal olunub
    Elvis

    Последние новости

    14:46
    Фото

    Омбудсмен Азербайджана и ООН провели мероприятие ко Дню прав человека

    Социальная защита
    14:45

    Узбекистан рассчитывает отказаться от импорта нефтепродуктов благодаря проекту с SOCAR

    Энергетика
    14:42

    Промпроизводство в ненефтегазовом секторе Азербайджана выросло на 4,8%

    Промышленность
    14:21

    Номинальный ВВП Азербайджана с начала 2025г превысил 116 млрд манатов

    Финансы
    14:13

    Среднемесячная заработная плата в Азербайджане выросла на 9,4%

    Финансы
    14:08
    Видео

    СГБ: Задержаны лица, совершившие тяжкие преступления по заданию иностранных спецслужб

    Внутренняя политика
    14:07

    Фергус Олд: Экономическое сотрудничество - ключевой элемент партнерства с Азербайджаном

    Внешняя политика
    14:07

    Президент РФ 11-12 декабря посетит Ашхабад

    В регионе
    14:03

    Инвестиции в экономику Азербайджана увеличились на 3%

    Финансы
    Лента новостей