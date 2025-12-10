Номинальный ВВП Азербайджана с начала 2025г превысил 116 млрд манатов

Номинальный объем валового внутреннего продукта (ВВП), произведенный в Азербайджане за январь-ноябрь текущего года, составил 116 млрд 320,1 млн манатов, увеличившись в реальном выражении на 1,6% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, за отчетный период в нефтегазовом секторе снижение составило 1,8%, а в ненефтегазовом секторе наблюдался рост на 3,2%.

В структуре ВВП 34% приходится на промышленность, 10,6% - на торговлю и ремонт транспортных средств, 7,2% - на транспорт и складское хозяйство, 6,5% - на строительство, 6,4% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 2,8% - на размещение туристов и общественное питание, 1,9% - на информацию и связь, 21,1% - на другие отрасли, чистые налоги на продукцию и импорт составили 9,5% ВВП.

ВВП на душу населения составил 11 356 манатов.