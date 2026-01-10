МЧС Азербайджана призывает к соблюдению мер безопасности в ветренную погоду
Происшествия
- 10 января, 2026
- 14:58
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана выступило с обращением к населению в связи с прогнозируемым в ближайшие дни сильным ветром в ряде районов страны.
Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, ведомство настоятельно призывает граждан соблюдать повышенные меры безопасности.
"Во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Учитывая трудности, создаваемые сильным ветром при тушении возникающих пожаров, в ветреную погоду следует особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности", - отмечает МЧС.
