FHN güclü küləklə bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edib
Hadisə
- 10 yanvar, 2026
- 14:38
Fövqəladə Hallar Nazirliyi yaxın günlərdə bəzi ərazilərdə gözlənilən güclü küləklə bağlı əhaliyə müraciət edərək təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırıb.
Bu barədə "Report" nazirliyin rəsmi saytına istinadən xəbər verir.
Qeyd edilib ki, güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin, hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur.
Həmçinin, güclü küləyin baş verən yanğınların söndürülməsi ilə əlaqədar yaratdığı çətinlikləri nəzərə alaraq, küləkli hava şəraitində yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına xüsusilə ciddi riayət edilməlidir.
Son xəbərlər
15:23
"Mançester Yunayted" Ueyn Runinin oğluna qadağa qoyubFutbol
15:15
Yəmənin Cənubi Keçid Şurası özünü buraxması barədə xəbərləri təkzib edibDigər ölkələr
15:15
İsrail XİN rəhbəri Azərbaycana səfər edəcəkXarici siyasət
15:14
Azərbaycan daşıyıcılarının rəqabət qabiliyyətini zəiflədən amillər açıqlanıbİnfrastruktur
15:13
Ukraynanın bərpasında Azərbaycanla birgə fəaliyyət perspektivləri müzakirə olunubXarici siyasət
15:05
Kiyevdə su və istilik təchizatı dayandırılıbDigər ölkələr
14:54
Gürcüstan Karate Federasiyasının prezidenti: Azərbaycan komandası çox güclüdürFərdi
14:48
İranın Baharistan bölgəsində 100 nəfər həbs edilib, İsfahanda məktəblər bağlanıbRegion
14:47