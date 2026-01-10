İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    FHN güclü küləklə bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edib

    Hadisə
    • 10 yanvar, 2026
    • 14:38
    FHN güclü küləklə bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edib

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi yaxın günlərdə bəzi ərazilərdə gözlənilən güclü küləklə bağlı əhaliyə müraciət edərək təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırıb.

    Bu barədə "Report" nazirliyin rəsmi saytına istinadən xəbər verir.

    Qeyd edilib ki, güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin, hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur.

    Həmçinin, güclü küləyin baş verən yanğınların söndürülməsi ilə əlaqədar yaratdığı çətinlikləri nəzərə alaraq, küləkli hava şəraitində yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına xüsusilə ciddi riayət edilməlidir.

    Güclü külək FHN Əhaliyə Müraciət
    МЧС Азербайджана призывает к соблюдению мер безопасности в ветренную погоду

