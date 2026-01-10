ЕС предоставит Египту очередной транш макрофинансовой помощи в €1 млрд

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Другие страны
    • 10 января, 2026
    • 15:18
    Евросоюз в ближайшее время предоставит Египту очередной транш макрофинансовой помощи в €1 млрд для укрепления экономики и поддержки повестки реформ.

    Как передает Report, об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в соцсети X.

    Каллас сообщила, что в Каире вновь встретилась с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси после успешного первого саммита ЕС–Египет, состоявшегося в октябре. Она подчеркнула, что Египет был и остается стратегическим партнером Европейского союза, играющим важную роль в обеспечении региональной безопасности и стабильности.

    "Наше партнерство дает конкретные результаты: очередной €1 млрд макрофинансовой помощи ЕС для укрепления экономики Египта и поддержки его повестки реформ уже на подходе. Вместе мы выводим наше сотрудничество на новый уровень", - написала она.

