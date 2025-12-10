Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Среднемесячная заработная плата в Азербайджане выросла на 9,4%

    • 10 декабря, 2025
    • 14:13
    Среднемесячная заработная плата в Азербайджане выросла на 9,4%

    Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане в январе-октябре составила 1 086 манатов, увеличившись на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, на 1 ноября этого года число наемных работников в экономике Азербайджана составило 1 782,4 тысячи человек, из которых 865,7 тысяч человек работали в государственном, а 916,7 тысяч человек - в негосударственном секторе экономики.

    По данным, 18,8% наемных работников заняты в торговле; ремонте транспортных средств, 18,1% - в образовании, 14% - в промышленности, 8,6% - в здравоохранении и социальном обслуживании населения, 6,7% - в строительстве, 6,3 % - в государственном управлении и обороне; соцобеспечении.

    среднемесячная зарплата экономика государственный сектор негосударственный сектор
    Elvis

