Узбекистан рассчитывает отказаться от импорта нефтепродуктов благодаря проекту с SOCAR

Узбекистан в рамках совместного проекта с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) рассчитывает отказаться от импорта нефтепродуктов.

Как передает Report, об этом сообщил председатель правления компании "Узбекнефтегаз" Баходиржон Сидиков в интервью местному каналу.

По его словам, проект с SOCAR реализуется в Устюртском регионе Каракалпакстана и включает разведку и добычу полезных ископаемых: "В рамках первого этапа начинаем полевые работы, стартуют сейсморазведочные работы. Практические действия ускоряются в соответствии с поручениями президентов Узбекистана и Азербайджана. Мы возлагаем на этот проект большие ожидания. Даже при минимальном сценарии он поможет отказаться от импорта нефтепродуктов".

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов подтвердил, что в Устюртском регионе стартуют "очень серьезные сейсмические работы" по разведке и будущей добыче углеводородов.

Напомним, 5 декабря в Узбекистане стартовал совместный разведочно-геологоразведочный проект SOCAR и "Узбекнефтегаз". Проект реализуется в соответствии с соглашением о разделе продукции (СРП), подписанным 24 июля 2025 года между министерством энергетики Узбекистана, SOCAR и "Узбекнефтегаз", которое предусматривает проведение геологоразведочных работ и последующую добычу углеводородов.

Также в начале декабря в Ташкенте открылся офис совместной компании Ustyurt Operating Company, которая будет проводить геологоразведку и добычу углеводородов.

СРП предусматривает разведку, разработку и добычу на шести инвестиционных блоках "Устюрт" - Бойтерак, Теренгкудук, Биргори, Харой, Каракалпок и Кулбой. SOCAR выступит в качестве оператора на этапе проведения геологоразведочных работ. Согласно документу, планируется проведение поисково-разведочных работ и бурение как минимум одной разведочной скважины в течение первоначального пятилетнего периода. По условиям Соглашения, 3D сейсморазведку планируется провести на площади не менее 1 тыс. кв. км.

Согласно прогнозам, на блоках Устюрта может быть найдено месторождение с запасами нефти 100 млн тонн и природного газа 35 млрд кубометров. Предполагается, что после запуска проекта на плато Устюрт появится возможность ежегодно добывать 5 млн тонн нефти. Суммарные инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд долларов.

Председатель правления АО "Узбекнефтегаз" Баходиржон Сидиков ранее в интервью Report сообщил, что геологоразведочные работы на инвестиционных блоках Устюртского региона Узбекистана планируется начать в первом квартале 2026 года.