Сотрудница Report стала победительницей конкурса, объявленного омбудсменом
Медиа
- 10 декабря, 2025
- 14:48
Сотрудница информационного агентства Report Шафига Назимгызы стала победительницей конкурса, объявленного омбудсменом Азербайджана.
Как сообщает Report, ее статья была представлена на конкурс на тему "Конституция и суверенитет глазами медиа".
Диплом победительнице вручила руководитель офиса постоянного координатора ООН в Азербайджане Канако Мабучи.
Последние новости
15:23
Фото
Анар Гулиев обсудил подготовку к WUF13 с экс-президентом СербииИнфраструктура
15:21
Фото
В Анкаре обсудили роль азербайджано-турецкого сотрудничества в нормализации на Южном КавказеВнешняя политика
15:17
Фото
В Бухаресте почтили память общенационального лидера Гейдара АлиеваВнешняя политика
15:15
Маккини посетил Армению для поддержки Вашингтонских соглашений между Баку и ЕреваномВ регионе
15:08
СМИ: В Баку оптимистично настроены по мирному процессу с Ереваном в 2026 годуВнешняя политика
15:08
Фото
Азербайджан и Китай обсудили расширение сотрудничества в сфере транспорта и логистикиИнфраструктура
15:06
SOCAR Georgia возглавила рейтинг прямых иностранных инвестиций в ГрузииБизнес
15:02
IG Metall заявил о нежелании работать с французской Dassault в производстве истребителя FCAS/SCAFДругие страны
14:58