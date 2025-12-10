Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Сотрудница Report стала победительницей конкурса, объявленного омбудсменом

    Медиа
    • 10 декабря, 2025
    • 14:48
    Сотрудница информационного агентства Report Шафига Назимгызы стала победительницей конкурса, объявленного омбудсменом Азербайджана.

    Как сообщает Report, ее статья была представлена на конкурс на тему "Конституция и суверенитет глазами медиа".

    Диплом победительнице вручила руководитель офиса постоянного координатора ООН в Азербайджане Канако Мабучи.

    "Report"un əməkdaşı Ombudsmanın elan etdiyi yazı müsabiqəsində qalib olub
    Report's journalist wins Ombudsman's media competition in Azerbaijan
