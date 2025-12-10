İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    "Report"un əməkdaşı Ombudsmanın elan etdiyi yazı müsabiqəsində qalib olub

    Media
    • 10 dekabr, 2025
    • 14:22
    Reportun əməkdaşı Ombudsmanın elan etdiyi yazı müsabiqəsində qalib olub

    "Report" İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Şəfiqə Nazimqızı İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilin (Ombudsman) elan etdiyi yazı müsabiqəsində qalib olub.

    "Report"un məlumatına görə, yazı "Konstitusiya və Suverenlik medianın gözü ilə" mövzusunda elan olunmuş müsabiqəyə təqdim edilmişdi.

    Diplomu qalibə BMT-nin Azərbaycanda Rezident Əlaqələndiricisinin Ofisinin rəhbəri Kanako Mabuçi təqdim edib.

    Сотрудница Report стала победительницей конкурса, объявленного омбудсменом
    Report's journalist wins Ombudsman's media competition in Azerbaijan

