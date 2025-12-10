"Report"un əməkdaşı Ombudsmanın elan etdiyi yazı müsabiqəsində qalib olub
- 10 dekabr, 2025
- 14:22
"Report" İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Şəfiqə Nazimqızı İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilin (Ombudsman) elan etdiyi yazı müsabiqəsində qalib olub.
"Report"un məlumatına görə, yazı "Konstitusiya və Suverenlik medianın gözü ilə" mövzusunda elan olunmuş müsabiqəyə təqdim edilmişdi.
Diplomu qalibə BMT-nin Azərbaycanda Rezident Əlaqələndiricisinin Ofisinin rəhbəri Kanako Mabuçi təqdim edib.
