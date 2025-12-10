Омбудсмен Азербайджана и ООН провели мероприятие ко Дню прав человека
- 10 декабря, 2025
- 14:46
В Баку состоялось мероприятие, посвященное 10 декабря - Международному дню прав человека.
Как сообщает Report, форум был организован совместно аппаратом омбудсмена Азербайджана и представительством ООН в стране.
В обсуждениях приняли участие руководитель аппарата омбудсмена Айдын Сафиханлы, глава офиса постоянного координатора ООН в Азербайджане Канако Мабучи, заместитель председателя Коллегии адвокатов Шахмар Мамедов, а также представители гражданского общества.
Участники подчеркнули значимость даты и необходимость постоянной защиты прав человека.
В рамках мероприятия были представлены видеопослания генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.
Также состоялась церемония награждения победителей конкурсов "Конституция и суверенитет глазами медиа" и "Конституция и суверенитет глазами детей", объявленных омбудсменом.