Омбудсмен Азербайджана и ООН провели мероприятие ко Дню прав человека

В Баку состоялось мероприятие, посвященное 10 декабря - Международному дню прав человека.

Как сообщает Report, форум был организован совместно аппаратом омбудсмена Азербайджана и представительством ООН в стране.

В обсуждениях приняли участие руководитель аппарата омбудсмена Айдын Сафиханлы, глава офиса постоянного координатора ООН в Азербайджане Канако Мабучи, заместитель председателя Коллегии адвокатов Шахмар Мамедов, а также представители гражданского общества.

Участники подчеркнули значимость даты и необходимость постоянной защиты прав человека.

В рамках мероприятия были представлены видеопослания генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

Также состоялась церемония награждения победителей конкурсов "Конституция и суверенитет глазами медиа" и "Конституция и суверенитет глазами детей", объявленных омбудсменом.