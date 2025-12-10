Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Омбудсмен Азербайджана и ООН провели мероприятие ко Дню прав человека

    Социальная защита
    • 10 декабря, 2025
    • 14:46
    Омбудсмен Азербайджана и ООН провели мероприятие ко Дню прав человека

    В Баку состоялось мероприятие, посвященное 10 декабря - Международному дню прав человека.

    Как сообщает Report, форум был организован совместно аппаратом омбудсмена Азербайджана и представительством ООН в стране.

    В обсуждениях приняли участие руководитель аппарата омбудсмена Айдын Сафиханлы, глава офиса постоянного координатора ООН в Азербайджане Канако Мабучи, заместитель председателя Коллегии адвокатов Шахмар Мамедов, а также представители гражданского общества.

    Участники подчеркнули значимость даты и необходимость постоянной защиты прав человека.

    В рамках мероприятия были представлены видеопослания генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

    Также состоялась церемония награждения победителей конкурсов "Конституция и суверенитет глазами медиа" и "Конституция и суверенитет глазами детей", объявленных омбудсменом.

