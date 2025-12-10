İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Beynəlxalq İnsan Hüquqları Gününə həsr edilmiş tədbir keçirilib

    Sosial müdafiə
    • 10 dekabr, 2025
    • 13:24
    Beynəlxalq İnsan Hüquqları Gününə həsr edilmiş tədbir keçirilib

    Bakıda 10 Dekabr - Beynəlxalq İnsan Hüquqları Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Aparatının və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə Ombudsman Aparatının rəhbəri Aydın Səfixanlı, BMT-nin Rezident Əlaqələndiricisinin Ofisinin rəhbəri Kanako Mabuçi, Vəkillər Kollegiyasının sədr müavini Şahmar Məmmədov və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər.

    Çıxışçılar günün əhəmiyyətindən və insan hüquqlarının qorunmasının vacibliyindən danışıblar.

    K.Mabuçi vurğulayıb ki, qadın və qızlara qarşı zorakılıq insan hüquqlarının ən geniş yayılmış pozuntularından biri olaraq qalmaqdadır: "Bu dövrdə bizi birləşdirən universal dəyərlərə daha güclü şəkildə sadiq qalmalıyıq. Ümumi bəşəriyyətimizi qorumaq hər birimizin məsuliyyətidir. Buna görə də bu ilin əsas çağırışı insan hüquqları, həyatımızın fundamental dəyərləri və cəmiyyətin rifahı kimi vacib mövzulara diqqəti artırmaq olmalıdır".

    A.Səfixanlı bildirib ki, Azərbaycanda hüquqlar yalnız bəyan edilməklə kifayətlənməmiş, onların müdafiəsi istiqamətində addımlar atılmış və çoxsəviyyəli hüquq müdafiə mexanizmləri yaradılmışdır: "Artıq iyirmi üç ildir Azərbaycanda hər kəsin hüquqlarını qorumağa yönəlmiş Ombudsman təsisatı fəaliyyət göstərir".

    Sonra BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreşin və BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarı Volker Türkün Beynəlxalq İnsan Hüquqları Gününə həsr olunmuş videomüraciətləri dinlənilib.

    Tədbirdə, həmçinin Ombudsman tərəfindən "Konstitusiya və Suverenlik medianın gözü ilə" və "Konstitusiya və Suverenlik uşaqların gözü ilə" mövzularında elan olunmuş jurnalist yazı və uşaq rəsm müsabiqələrinin qalibləri mükafatlandırılıb.

    İnsan Hüquqları Ombudsman

    Son xəbərlər

    13:43

    Aİ Rusiya neftini daşıyan 40 tankerə qarşı sanksiyaları razılaşdırıb

    Digər ölkələr
    13:43

    IATA-nın baş direktoru: "Azərbaycan Asiyadan Avropaya yükdaşıma marşrutlarının dəyişməsindən faydalanacaq" - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    13:40

    Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 9 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    13:36
    Foto

    Astanada Türk Ədliyyə Təlim Şəbəkəsinin forumu keçirilib

    Xarici siyasət
    13:34

    Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 3 % artıb

    Maliyyə
    13:31

    Azərbaycanda 11 ayda ümumi dəyəri 116 milyard manatdan çox ÜDM istehsal olunub

    Maliyyə
    13:31

    Slovakiya ilə əməkdaşlığın dərinləşməsi Azərbaycana dividentlər qazandırır - RƏY

    Xarici siyasət
    13:29

    Simonyan: Azərbaycanın mallarının Naxçıvana və Türkiyəyə Ermənistan üzərindən tranziti müzakirə olunur

    Region
    13:28

    Azərbaycanda qeyri neft-qaz sektorunda sənaye istehsalı 5 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    Bütün Xəbər Lenti