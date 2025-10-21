Робот представил Алиеву и Токаеву проект подводного кабеля через Каспий

В Международном центре искусственного интеллекта Alem.ai в Казахстане посредством приложения искусственного интеллекта президентам Азербайджана и Казахстана Ильхаму Алиеву и Касым-Жомарту Токаеву представлена информация о проекте прокладки волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев, находящийся с государственным визитом в Казахстане, вместе со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым посетил 21 октября Международный центр искусственного интеллекта в Астане.

Основная цель организованных здесь исследовательских лабораторий - развитие и поддержка научных исследований в области искусственного интеллекта, продвижение инноваций и создание передовых технологий. В лабораториях ежегодно планируется реализация 10 научно-исследовательских проектов.