Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Робот представил Алиеву и Токаеву проект подводного кабеля через Каспий

    Внешняя политика
    • 21 октября, 2025
    • 17:57
    Робот представил Алиеву и Токаеву проект подводного кабеля через Каспий

    В Международном центре искусственного интеллекта Alem.ai в Казахстане посредством приложения искусственного интеллекта президентам Азербайджана и Казахстана Ильхаму Алиеву и Касым-Жомарту Токаеву представлена информация о проекте прокладки волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев, находящийся с государственным визитом в Казахстане, вместе со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым посетил 21 октября Международный центр искусственного интеллекта в Астане.

    Основная цель организованных здесь исследовательских лабораторий - развитие и поддержка научных исследований в области искусственного интеллекта, продвижение инноваций и создание передовых технологий. В лабораториях ежегодно планируется реализация 10 научно-исследовательских проектов.

    Ильхам Алиев Касым-Жомарт Токаев Международный центр искусственного интеллекта Астана
    Видео
    Robot Azərbaycan və Qazaxıstan prezidentlərinə Xəzərin dibi ilə fiber-optik xəttin çəkilməsi barədə məlumat verib
    Видео
    Robot presented project of underwater cable across Caspian Sea to Aliyev and Tokayev

    Последние новости

    18:25

    Глава ТПП: Европейской экономике нужны новые торговые партнеры, и Азербайджан - логичный выбор

    Бизнес
    18:18

    В Азербайджане поступления в бюджет от приватизации госимущества выросли на 2%

    Финансы
    18:15

    В Армении арестован главный архитектор Гюмри

    В регионе
    18:13

    Азербайджан, Латвия, Эстония и Финляндия подписали ряд меморандумов

    Бизнес
    18:10

    Пашинян отбыл с рабочим визитом в Грузию

    В регионе
    18:08

    Айдар Абилдабеков: Азербайджан и Казахстан на бизнес-форуме подписали 16 документов

    Бизнес
    18:06

    Городской совет Анкары будет сотрудничать с посольством Азербайджана в Турции

    Внешняя политика
    18:03

    Эстонский эксперт: Азербайджан создает доверительную среду для инвестиций

    Бизнес
    18:01

    Пентагон заказал у Lockheed Martin инфракрасные системы наблюдения на $233 млн

    Другие страны
    Лента новостей