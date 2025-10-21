İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Robot Azərbaycan və Qazaxıstan prezidentlərinə Xəzərin dibi ilə fiber-optik xəttin çəkilməsi barədə məlumat verib

    Xarici siyasət
    • 21 oktyabr, 2025
    • 17:16
    Robot Azərbaycan və Qazaxıstan prezidentlərinə Xəzərin dibi ilə fiber-optik xəttin çəkilməsi barədə məlumat verib

    Qazaxıstanda "Alem.ai" Beynəlxalq Süni İntellekt Mərkəzində Süni İntellekt tətbiqi (robot - red.) Xəzər dənizinin dibi ilə fiber-optik rabitə xəttinin çəkilməsi layihəsi haqqında Azərbaycan və Qazaxıstan prezidentləri İlham Əliyev və Kasım-Jomart Tokayevə məlumat verib.

    "Report"un məlumatına görə, Qazaxıstanda dövlət səfərində olan Prezident İlham Əliyev qazaxıstanlı həmkarı Kasım-Jomart Tokayevlə oktyabrın 21-də Astanada Beynəlxalq Süni İntellekt Mərkəzində olublar.

    Burada təşkil edilən tədqiqat laboratoriyalarının əsas məqsədi süni intellekt sahəsində elmi tədqiqatların inkişafı və dəstəklənməsi, innovasiyaların təşviqi və qabaqcıl texnologiyaların yaradılmasıdır. Laboratoriyalarda hər il 10 elmi tədqiqat layihəsinin həyata keçirilməsi planlaşdırılır.

    İlham Əliyev Kasım-Jomart Tokayev Azərbaycan Qazaxıstan süni intellekt
    Video
    Робот представил Алиеву и Токаеву проект подводного кабеля через Каспий
    Video
    Robot presented project of underwater cable across Caspian Sea to Aliyev and Tokayev

