Посол: РФ и Азербайджан тесно сотрудничают по возвращению граждан на родину

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"У Азербайджана и России в вопросе возвращения своих граждан на родину есть глубокое взаимопонимание".

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции.

Он отметил, что посольство, сотрудничает с Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана и координирует свои шаги в этом вопросе. Эта ситуация также взята на контроль президентами обеих стран.

Касательно возвращения граждан Азербайджана из России, посол отметил, что порядок возвращения все тот же. "Граждане Азербайджана должны регистрироваться на специальном портале. Довольно значительная часть граждан Азербайджана находится именно на границе с Дагестаном. Регулярно через наземную границу осуществляется переход по 120-130 человек. Буквально 9 июня 131 гражданин Азербайджана пересек границу",- отметил М. Бочарников.

Посол также отметил, что в настоящее время в Азербайджане также находится достаточно большое количество российских граждан, которые хотят вернуться на родину.

"По большей части это люди, у которых здесь родственники, или они находятся тут по делам и другим причинам. На данный момент, согласно нашему списку, свыше 4 тыс. заявок на возвращение. Мы делаем это через дагестанский участок нашей границы. Приходится делать это регулярно, соизмеряясь с ограниченными возможностями коллег из Дагестана. Всего за последнее время при участии посольства на российскую территорию вывезено 1 172 гражданина РФ, преимущественно наземным транспортом, и был организован один рейс "Аэрофлота"", - отметил М. Бочарников.

Посол также напомнил, что Россия на безвозмездной основе передала азербайджанской стороне 120 наборов тест–систем на 12 тысяч исследований: "Мы готовы оказать помощь в случае необходимости".

Ранее сообщалось, что Россия поставила тест-системы для диагностики коронавируса 10 странам, в том числе в Азербайджан.