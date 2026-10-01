Региональный форум CAMCA в 2027 году пройдет в Пакистане

Следующий Региональный форум CAMCA (Central Asia, Mongolia, Caucasus and Afghanistan) пройдет в июне в 2027 года в Пакистане.

Как сообщает Report, об этом заявила управляющий директор CAMCA Тамар Кекенадзе на мероприятии, посвященном повестке форума 2026 года.

По ее словам, подготовка к следующему форуму начнется после завершения нынешней встречи в Баку. Кекенадзе выразила надежду, что предстоящий год будет плодотворным для участников форума и сети CAMCA.

Она также подчеркнула важность дружеских отношений и профессиональных связей между участниками как в странах региона, так и за его пределами.

"Сеть CAMCA в настоящее время насчитывает более 350 участников, а проведение форума в Баку дает возможность расширить ее за счет новых участников и укрепить существующие связи", - отметила Кекенадзе.

По ее словам, каждый участник форума заинтересован в развитии региона и его общем будущем.

Отметим, сегодня в Баку впервые проходит Региональный форум CAMCA, посвященный продвижению диалога, сотрудничества и устойчивого экономического развития в Центральной Азии, Монголии, Южном Кавказе и Афганистане.