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    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Региональный форум CAMCA в 2027 году пройдет в Пакистане

    Внешняя политика
    • 01 октября, 2026
    • 09:30
    Региональный форум CAMCA в 2027 году пройдет в Пакистане

    Следующий Региональный форум CAMCA (Central Asia, Mongolia, Caucasus and Afghanistan) пройдет в июне в 2027 года в Пакистане.

    Как сообщает Report, об этом заявила управляющий директор CAMCA Тамар Кекенадзе на мероприятии, посвященном повестке форума 2026 года.

    По ее словам, подготовка к следующему форуму начнется после завершения нынешней встречи в Баку. Кекенадзе выразила надежду, что предстоящий год будет плодотворным для участников форума и сети CAMCA.

    Она также подчеркнула важность дружеских отношений и профессиональных связей между участниками как в странах региона, так и за его пределами.

    "Сеть CAMCA в настоящее время насчитывает более 350 участников, а проведение форума в Баку дает возможность расширить ее за счет новых участников и укрепить существующие связи", - отметила Кекенадзе.

    По ее словам, каждый участник форума заинтересован в развитии региона и его общем будущем.

    Отметим, сегодня в Баку впервые проходит Региональный форум CAMCA, посвященный продвижению диалога, сотрудничества и устойчивого экономического развития в Центральной Азии, Монголии, Южном Кавказе и Афганистане.

    Региональный форум CAMCA
    CAMCA Regional Forumu 2027-ci ildə Pakistanda keçiriləcək
    2027 CAMCA Regional Forum to be held in Pakistan
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