    Министр Пенджаба заявил о систематических нарушениях прав меньшинств в Индии

    • 16 января, 2026
    • 11:48
    Министр Пенджаба заявил о систематических нарушениях прав меньшинств в Индии

    В Индии систематически нарушаются права сикхов и других национальных меньшинств.

    Как передает Report, об этом журналистам заявил министр по правам человека и делам меньшинств пакистанского штата Пенджаб Рамеш Сингх Арора.

    К сожалению, история Индии знает множество подобных случаев, которые, по сути, получали поддержку со стороны государства. После убийства Индиры Ганди имели место внесудебные расправы и массовые убийства невинных сикхов", - отметил министр.

    Он подчеркнул, что сегодняшнее мероприятие, организованное Бакинской инициативной группой (БИГ), посвящено ситуации с правами человека в Индии, в частности - положению сикхской общины и других религиозных меньшинств.

    По словам министра, в мероприятии приняли участие представители сикхской диаспоры из Канады, Великобритании, Европы и Пакистана, которые подняли вопрос нарушений прав человека не только в отношении сикхов, но и других меньшинств - мусульман, далитов и христиан.

    Арора отметил, что в последние годы в Индии участились случаи притеснения мусульман, а также христиан, которым более чем в 700 случаях запрещали проведение религиозных обрядов.

    Он добавил, что сикхская община продолжает требовать справедливости в связи с событиями 1984 года, а также освобождения лиц, находящихся в тюрьмах десятилетиями без надлежащего судебного разбирательства.

    Арора также высоко оценил деятельность Бакинской инициативной группы, выразив благодарность ее руководству, народу Азербайджана и представителям СМИ за внимание к теме прав человека.

