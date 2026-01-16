İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Nazir: Hindistanda azlıqların hüquqları sistematik şəkildə pozulur

    Xarici siyasət
    • 16 yanvar, 2026
    • 11:57
    Nazir: Hindistanda azlıqların hüquqları sistematik şəkildə pozulur

    Hindistanda zikhlərin və digər milli azlıqların hüquqları sistemli şəkildə pozulur.

    "Report"un məlumatına görə, bunu jurnalistlərə Pəncab hökumətinin insan hüquqları və azlıqların işləri üzrə naziri Rameş Singh Arora bildirib.

    "Təəssüf ki, Hindistan tarixi əslində dövlət tərəfindən dəstəklənən oxşar hallarla doludur. Baş nazir İndira Qandinin öldürülməsindən sonra məhkəmədənkənar cəzalar və günahsız zikhlərin kütləvi şəkildə qətlə yetirilməsi haları baş verib", - nazir qeyd edib.

    O vurğulayıb ki, Bakı Təşəbbüs Qrupu (BTQ) tərəfindən təşkil edilən bugünkü tədbir Hindistanda insan hüquqlarının vəziyyətinə, xüsusilə zikh icması və digər dini azlıqların vəziyyətinə həsr olunub.

    Nazirin sözlərinə görə, tədbirdə Kanada, Böyük Britaniya, Avropa və Pakistandan olan zikh diasporunun nümayəndələri iştirak ediblər ki, onlar təkcə zikhlərə qarşı deyil, həm də digər azlıqlara - müsəlmanlara, dalitlərə və xristianlara qarşı insan hüquqlarının pozulması məsələsini qaldırıblar.

    R.Arora qeyd edib ki, son illərdə Hindistanda müsəlmanların, həmçinin xristianların təzyiqə məruz qalması halları artıb.

    Məluat yenilənir

    Neokolonializmlə mübarizə Bakı Təşəbbüs Qrupu Hindistan Zikhlər
    Министр Пенджаба заявил о систематических нарушениях прав меньшинств в Индии

    Son xəbərlər

    12:04

    Azərbaycanda genişzolaqlı internetin orta sürəti 30 %-ə yaxın artıb

    İKT
    12:01

    Milli Qəhrəmanın qızı: Atamın evdə müalicəsi mümkün deyildi

    Daxili siyasət
    11:59

    Azərbaycan Ukraynaya xiyar satışından qazancını 2,5 dəfə artırıb

    ASK
    11:57

    Nazir: Hindistanda azlıqların hüquqları sistematik şəkildə pozulur

    Xarici siyasət
    11:42

    Döyüş yoldaşı: Milli Qəhrəman Şahin Tağıyevin dəfn xərclərini dövlət qarşılayıb

    Daxili siyasət
    11:28

    Azərbaycan millisinin futbolçusu klubundan ayrılıb

    Futbol
    11:28

    Azərbaycan Nəşriyyatının binası fevralın 1-dən istismarını dayandırır - RƏSMİ

    Media
    11:25

    Tramp və Fitso Floridada görüşəcək

    Digər ölkələr
    11:22
    Video

    ASCO bərə ilə avtomobil daşımalarında son 5 ilin rekordunu yeniləyib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti