Рахмон: Мы удовлетворены уровнем плодотворного сотрудничества с Азербайджаном в сфере безопасности

Таджикистан выступает за решение всех противоречий и конфликтов мирными путями. Мы выражаем свое удовлетворение уровнем и содержанием плодотворного сотрудничества с Азербайджаном в сфере безопасности.

Таджикистан выступает за решение всех противоречий и конфликтов мирными путями. Мы выражаем свое удовлетворение уровнем и содержанием плодотворного сотрудничества с Азербайджаном в сфере безопасности.

Как сообщает Report, об этом президент Таджикистана Эмомали Рахмон сказал в заявлении для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"В этом контексте важное место отводим борьбе с терроризмом и экстремизмом, проявлениями радикализма, транснациональной организованной преступностью, включая киберпреступность и контрабанду наркотиков", - подчеркнул президент Эмомали Рахмон.