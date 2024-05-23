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Рахмон: Мы удовлетворены уровнем плодотворного сотрудничества с Азербайджаном в сфере безопасности

Рахмон: Мы удовлетворены уровнем плодотворного сотрудничества с Азербайджаном в сфере безопасности Таджикистан выступает за решение всех противоречий и конфликтов мирными путями. Мы выражаем свое удовлетворение уровнем и содержанием плодотворного сотрудничества с Азербайджаном в сфере безопасности.
Внешняя политика
23 мая 2024 г. 16:18
Рахмон: Мы удовлетворены уровнем плодотворного сотрудничества с Азербайджаном в сфере безопасности

Таджикистан выступает за решение всех противоречий и конфликтов мирными путями. Мы выражаем свое удовлетворение уровнем и содержанием плодотворного сотрудничества с Азербайджаном в сфере безопасности.

Как сообщает Report, об этом президент Таджикистана Эмомали Рахмон сказал в заявлении для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"В этом контексте важное место отводим борьбе с терроризмом и экстремизмом, проявлениями радикализма, транснациональной организованной преступностью, включая киберпреступность и контрабанду наркотиков", - подчеркнул президент Эмомали Рахмон.

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Версия на английском языке President of Tajikistan: We are satisfied with the level of fruitful cooperation with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Tacikistan Prezidenti: Azərbaycanla təhlükəsizlik sahəsində səmərəli əməkdaşlığın səviyyəsindən razıyıq

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