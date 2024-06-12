Пярвиз Шахбазов: Сотрудничество с Британией играет важную роль в обеспечении глобальной энергобезопасности

Долгосрочное и продуктивное сотрудничество Азербайджана и Великобритании в энергетическом секторе играет важную роль в обеспечении глобальной энергобезопасности.

Долгосрочное и продуктивное сотрудничество Азербайджана и Великобритании в энергетическом секторе играет важную роль в обеспечении глобальной энергобезопасности.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов заявил на праздновании официального дня рождения короля Великобритании Карла III в Баку.

Министр напомнил, что это сотрудничество между Баку и Лондоном началось еще в 1994 году с подписания Контракта века.

"Совместная деятельность Азербайджана и Великобритании в переходе на зеленую энергетику позволяет диверсифицировать наше дальнейшее сотрудничество в ненефтяной сфере и других сферах торговли и экономического сотрудничества", сказал министр, подчеркнув, что рост товарооборота между странами в первом квартале составил 16 процентов.

Шахбазов также заявил, что Великобритания, инвестировавшая в нашу страну 35,9 млрд долларов, является крупнейшим инвестором.