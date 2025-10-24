Путин позвонил президенту Азербайджана
Внешняя политика
- 24 октября, 2025
- 14:34
24 октября президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом передает Report cо ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.
Президенты Азербайджана и России в продолжение встречи, проведенной 9 октября в рамках заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе, обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня.
Главы государств подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие торгово-экономических связей, реализацию совместных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах.
В ходе телефонного разговора были затронуты некоторые аспекты регионального сотрудничества и международной ситуации.
Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.
