    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025

    Внешняя политика
    • 24 октября, 2025
    • 14:34
    Путин позвонил президенту Азербайджана

    24 октября президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Об этом передает Report cо ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

    Президенты Азербайджана и России в продолжение встречи, проведенной 9 октября в рамках заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе, обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня.

    Главы государств подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие торгово-экономических связей, реализацию совместных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах.

    В ходе телефонного разговора были затронуты некоторые аспекты регионального сотрудничества и международной ситуации.

    Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.

