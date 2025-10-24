İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    Vladimir Putin Prezident İlham Əliyevə zəng edib

    Xarici siyasət
    • 24 oktyabr, 2025
    • 14:35
    Vladimir Putin Prezident İlham Əliyevə zəng edib

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putin oktyabrın 24-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Azərbaycan və Rusiya prezidentləri Düşənbədə MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclası çərçivəsində oktyabrın 9-da keçirdikləri görüşün davamı olaraq ikitərəfli gündəliyin bir sıra aktual məsələlərini müzakirə ediblər.

    Dövlət başçıları iqtisadi-ticari əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsinə, həmçinin enerji və nəqliyyat-logistika sahələrində birgə layihələrin həyata keçirilməsinə qarşılıqlı maraqlarını təsdiqləyiblər.

    Telefon söhbəti zamanı regional əməkdaşlığın bəzi aspektlərinə və beynəlxalq vəziyyətə toxunulub.

    Müxtəlif səviyyələrdə təmasların davam etdirilməsi barədə razılıq əldə olunub.

    İlham Əliyev Azərbaycan Vladimir Putin Rusiya
    Путин позвонил президенту Азербайджана
    Putin makes phone call to President of Azerbaijan

    Son xəbərlər

    15:12

    Pakistanda son 24 saat ərzində ikinci partlayış baş verib, ölənlər var

    Digər ölkələr
    15:12

    Növbəti köç karvanı Daşbulaq kəndinə çatıb, açarlar təqdim olunub - YENİLƏNİB-2

    Qarabağ
    15:06

    "Çelsi"nin hücumçusu məşqləri bərpa edib, tezliklə meydana qayıdacaq

    Futbol
    15:01
    Foto

    "SOCGOV 2025"də sosial xidmətlərdə süni intellekt və inklüzivlik müzakirə olunub

    Sosial müdafiə
    14:56
    Foto

    Bənəniyar su anbarını qidalandıran kanalın yenidən qurulmasında son vəziyyət açıqlanıb

    İnfrastruktur
    14:51

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində Xocalı soyqırımının şahidi olmuş zərərçəkmişin ifadəsi elan edilib

    Digər
    14:50

    Nəsimi Ağayev: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh praktikada da mövcuddur

    Xarici siyasət
    14:48

    Fransa millisinin futbolçusu "Liverpul"a keçə bilər

    Futbol
    14:47

    Türkiyədə qanunsuz miqrantları daşıyan qayıq batıb, 14 nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Region
    Bütün Xəbər Lenti